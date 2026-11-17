Na prvním ročníku SPARTAFESTU jste nechyběl, jak jste si to užil?
Už když jsem byl osloven, musím říct, že nápad uspořádat takovou akci se mi líbil. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale s čistým svědomím říkám, že událost předčila všechna moje očekávání. Bylo to hodně fajn. Sešla se spousta lidí, kteří si vyzkoušeli různé sporty, byla tam pro ně také autogramiáda, různé besedy, kulturní programy a tak dále. Bylo tam opravdu z čeho vybírat. Když tam vyrazila celá rodina, myslím, že si tam každý našel to své. Věřím, že na druhém ročníku přijde zase více lidí.
Když tedy přišla nabídka i letos, neváhal jste?
Vůbec. Těším se na další rok.
Zkusil jste si na festivalu také nějaký sport?
Házel jsem míčem na basketbalový koš, ale měl jsem tam tolik práce, že jsem toho moc nestihl. Doufám, že to letos vyjde lépe. Chtěl bych si zkusit určitě něco z atletiky, lákají mě ale i další sporty.
Bylo tam mnoho osobností nejen ze světa sportu, mluvil jste s někým, koho jste třeba dlouho neviděl?
Nejvíce jsem se bavil asi s klukama z fotbalu. Pár slov jsem ale prohodil také se sportovci z hokeje nebo atletiky. Sport mám rád, věnuji se i jiným věcem než jen fotbalu. Proto jsem si rád promluvil také se zástupci i z jiných odvětví.
Co tato akce může přinést mladší generaci?
Věřím, že zápal do sportu. Kvůli tomu se to také dělá. Byl jsem na konferenci na ministerstvu zdravotnictví, kde jsem se dozvěděl, jak obézní národ jsme. To mě šokovalo. Chtěl bych, aby děti začaly více sportovat. Záleží to však také na rodičích, musí je k tomu sportu vést. Ideální by bylo, aby pak zase děti těch současných dětí měly lásku k pohybu a předávaly si to dál. Potřebujeme, abychom byli aktivní národ.
Přítomný bude také hudebník McKenny, jak došlo ke spolupráci mezi vámi?
Oslovil mě, a já vůbec nevěděl, do čeho jdu (směje se). Přišel mi jako mladý, sympatický kluk, takže jsem si řekl, proč ne. Já jdu do všeho. Od narození jsem ale rocker, tento žánr muziky jde mimo mě. Ale přišlo mi to zajímavé a vtipné. Ovšem že to bude mít takový úspěch, to jsem vážně nečekal. Dnes mě na ulici potkávají mladí lidé, avšak ne kvůli fotbalu, ale ať si spolu zarapujem (směje se).
Co říkáte na to, že písnička má tak vysoká čísla?
Vážně jsem to nečekal. Říkal jsem si, že to pro McKennyho udělám a tím to pro mě skončí, ale to, jaký to má úspěch, je neskutečné.
Také jste si ve videoklipu zatancoval, bylo to pro vás přirozené?
(Směje se) V tomto odvětví se silný určitě necítím. Ale přišlo mi to zábavné. Jak jsem řekl, jdu do všeho. Umím si udělat legraci sám ze sebe a myslím, že se to povedlo.
Co si například pustíte za hudbu v autě? Zmínil jste rock.
Ano, jsem rockový typ, takže českou i zahraniční rockovou scénu poslouchám hodně. V autě mám naladěné Rock Radio, to je má muzika.
Co říkáte na současnou fotbalovou Spartu?
Všichni sparťani by chtěli, aby se dařilo víc. Hlavně v tom minisouboji se Slavií, kde Sparta poslední roky ztrácí. A ztrácí bohužel i v tom letošním ročníku. Já však ještě věřím, že se to nastartuje a že Slavii cestu za titulem ještě zkomplikuje.
Jak jste si užil akci tady v pivovaru?
Super, bylo to příjemné. Tady v pivovaru je hezké prostředí, byla tu skvělá atmosféra. Budu se těšit na příští ročník SPARTAFESTU.