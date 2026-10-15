Na tomhle se má hrát Liga mistrů? Slovan schytává kritiku za špatnou kvalitu hřiště

Slovan Bratislava potřeboval v Lize mistrů po úvodní porážce zabrat, jenže přípravy na utkání se Stuttgartem narušil stav trávníku na Tehelném poli. Ten totiž dostal pořádně zabrat během koncertu Enriqueho Iglesiase, který se na stadionu uskutečnil 26. září.
Od hudební show uplynulo více než čtrnáct dní, povrch ale stále nebyl v ideální kondici. Na některých místech se objevovaly holé plochy a písek, hráčům komplikoval pohyb také měkký podklad. Slovan se pokoušel dát trávník dohromady, ani intenzivní péče ovšem všechny nedostatky odstranit nedokázala.
Ke stavu hrací plochy se vyjádřil také kapitán německého týmu Deniz Undav: „Ten trávník byl skandální! Strašně hluboký, hodně měkký. Když jste se chtěli otočit, měli jste pocit, že uklouznete,“ postěžoval si v rozhovoru pro DAZN.
Zároveň uznal, že podmínky byly stejné pro oba týmy. Ani domácí totiž neměli na problematickém povrchu žádnou výhodu. Na kvalitě utkání se však povrch podle německého útočníka podepsal výrazně.
Podobně situaci vnímal i slovenský křídelník Stuttgartu Leo Sauer, který má ke Slovanu osobní vazbu z minulosti, kdy působil v jeho mládežnických kategoriích.
„Byly tam části hřiště, kde byl jen písek. Nevím, jestli je to zrovna trávník pro Ligu mistrů,“ poznamenal Sauer pro Šport.sk.
„Viděl jsem, že prakticky všichni klouzali. Vůbec to nedrželo a všichni jsme tam byli jako na kluzišti. Ale i to je fotbal a už to máme za sebou,“ dodal slovenský fotbalista.
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O stavu trávníku se přitom mluvilo už před výkopem. Trenér Slovanu Yaya Touré na tiskové konferenci reagoval na dotaz novinářů smíchem a naznačil, že řešení má v rukou především člověk zodpovědný za údržbu hřiště. „Ano, samozřejmě, máme menší technický problém. Myslím si, že tohle je spíš otázka na Mária, našeho trávníkáře, jak to vyřeší. Doufám, že to bude v pořádku,“ uvedl.
Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeneß před utkáním volil smířlivější tón. „Samozřejmě každý chce mít perfektní hřiště, ale neměli bychom se příliš soustředit na okolní podmínky. Prostě přijmeme to, co nás čeká,“ uvedl.
Slovan nakonec kromě potíží s trávníkem řešil také nepříznivý výsledek. Po prvním dějství prohrával 0:1 a ve druhé části se pokusil utkání zdramatizovat. Domácí se dokonce prosadili, radost jim ale překazil ofsajd.
Brankář Dominik Takáč považoval neuznanou branku za jeden z rozhodujících okamžiků. „Klíčový byl neuznaný gól a potom ten druhý, který jsme inkasovali. Nám pak chyběla energie s tím něco udělat. Škoda, že ten gól neuznali, do té doby jsme hráli slušně,“ hodnotil utkání.