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Na tomhle se má hrát Liga mistrů? Slovan schytává kritiku za špatnou kvalitu hřiště

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  15:26
Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým...

Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým Stuttgartem. | foto: Profimedia.cz

Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým...
Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů.
Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů.
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Slovan Bratislava má za sebou první domácí zápas v letošním ročníku Ligy mistrů. Po porážce se Stuttgartem 0:3 se ale řešil hlavně stav trávníku. Hrací plocha totiž místy připomínala pískoviště. Kapitán hostujícího celku Deniz Undav označil podmínky za skandální. Kvalitu ovlivnil hudební koncert, který se na ploše odehrál před dvěma týdny.

Slovan Bratislava potřeboval v Lize mistrů po úvodní porážce zabrat, jenže přípravy na utkání se Stuttgartem narušil stav trávníku na Tehelném poli. Ten totiž dostal pořádně zabrat během koncertu Enriqueho Iglesiase, který se na stadionu uskutečnil 26. září.

Od hudební show uplynulo více než čtrnáct dní, povrch ale stále nebyl v ideální kondici. Na některých místech se objevovaly holé plochy a písek, hráčům komplikoval pohyb také měkký podklad. Slovan se pokoušel dát trávník dohromady, ani intenzivní péče ovšem všechny nedostatky odstranit nedokázala.

Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým Stuttgartem.
Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů.
Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů.
Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým Stuttgartem.
6 fotografií

Ke stavu hrací plochy se vyjádřil také kapitán německého týmu Deniz Undav: „Ten trávník byl skandální! Strašně hluboký, hodně měkký. Když jste se chtěli otočit, měli jste pocit, že uklouznete,“ postěžoval si v rozhovoru pro DAZN.

Zároveň uznal, že podmínky byly stejné pro oba týmy. Ani domácí totiž neměli na problematickém povrchu žádnou výhodu. Na kvalitě utkání se však povrch podle německého útočníka podepsal výrazně.

Podobně situaci vnímal i slovenský křídelník Stuttgartu Leo Sauer, který má ke Slovanu osobní vazbu z minulosti, kdy působil v jeho mládežnických kategoriích.

Trávník na půdě Slovanu Bratislava před duelem Ligy mistrů s německým Stuttgartem.

„Byly tam části hřiště, kde byl jen písek. Nevím, jestli je to zrovna trávník pro Ligu mistrů,“ poznamenal Sauer pro Šport.sk.

„Viděl jsem, že prakticky všichni klouzali. Vůbec to nedrželo a všichni jsme tam byli jako na kluzišti. Ale i to je fotbal a už to máme za sebou,“ dodal slovenský fotbalista.

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O stavu trávníku se přitom mluvilo už před výkopem. Trenér Slovanu Yaya Touré na tiskové konferenci reagoval na dotaz novinářů smíchem a naznačil, že řešení má v rukou především člověk zodpovědný za údržbu hřiště. „Ano, samozřejmě, máme menší technický problém. Myslím si, že tohle je spíš otázka na Mária, našeho trávníkáře, jak to vyřeší. Doufám, že to bude v pořádku,“ uvedl.

Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeneß před utkáním volil smířlivější tón. „Samozřejmě každý chce mít perfektní hřiště, ale neměli bychom se příliš soustředit na okolní podmínky. Prostě přijmeme to, co nás čeká,“ uvedl.

Slovan nakonec kromě potíží s trávníkem řešil také nepříznivý výsledek. Po prvním dějství prohrával 0:1 a ve druhé části se pokusil utkání zdramatizovat. Domácí se dokonce prosadili, radost jim ale překazil ofsajd.

Brankář Dominik Takáč považoval neuznanou branku za jeden z rozhodujících okamžiků. „Klíčový byl neuznaný gól a potom ten druhý, který jsme inkasovali. Nám pak chyběla energie s tím něco udělat. Škoda, že ten gól neuznali, do té doby jsme hráli slušně,“ hodnotil utkání.

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