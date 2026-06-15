Nedělní závod formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Ferrari, druhý dojel v mercedesu George Russell a třetí úřadující mistr světa Lando Norris v barvách McLarenu. Stupně vítězů tentokrát obsadili výhradně piloti z Velké Británie a zapsali se tak do historie. Kompletní britské pódium totiž F1 naposledy zažila v roce 1968 při Velké ceně USA. Tehdy ve Watkins Glen zvítězil Jackie Stewart před Grahamem Hillem a Johnem Surteesem.
V roce 1968 šlo o mimořádně náročný závod. Z dvaceti jezdců dojelo do cíle pouze šest, ostatní vyřadily především technické problémy. Stewart startoval druhý, Hill třetí. Surtees se na stupně vítězů posunul až z devátého místa a do cíle dorazil s odstupem jednoho kola na vítěze.
Tím ovšem výjimečnost nedělních výsledků nekončí. Jezdci jedné národnosti naposledy celé pódium obsadili v roce 1983 při Velké ceně San Marina. Tehdy patřily první tři příčky Francouzům: vyhrál Patrick Tambay s ferrari, druhý skončil Alain Prost s renaultem a třetí dojel René Arnoux ve druhém ferrari.
Také tehdejší závod provázela vysoká míra odpadnutí. Ze šestadvaceti startujících bylo v cíli klasifikováno jen dvanáct pilotů. Prost ztratil na Tambaye téměř padesát sekund, Arnoux více než jedno kolo.
Pro Hamiltona šlo v Barceloně o první vítězství v barvách Ferrari. V průběžném pořadí šampionátu je po něm druhý se 115 body a na lídra Kimiho Antonelliho z Mercedesu ztrácí 41 bodů. Třetí Russell má 106 bodů.
Británie Velkou cenou Španělska zároveň připomněla své výjimečné postavení v historii formule 1. Její jezdci patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v šampionátu. Jedenáct Britů získalo alespoň jeden titul mistra světa, dohromady jich nasbírali 21. Nejvíce z nich má právě Lewis Hamilton.