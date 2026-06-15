Na tohle formule 1 čekala téměř 60 let. Britští jezdci přepsali v Barceloně historii

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  13:13
Velká cena Katalánska v Barceloně přinesla historický výsledek. Stupně vítězů obsadili tři britští piloti. Stalo se tak poprvé ve formuli 1 po bezmála šedesáti letech.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým...

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým inženýrem Carlem Santim. Druhý dojel George Russell, třetí Lando Norris. | foto: Reuters

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska. Druhý skončil...
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
9 fotografií

Nedělní závod formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Ferrari, druhý dojel v mercedesu George Russell a třetí úřadující mistr světa Lando Norris v barvách McLarenu. Stupně vítězů tentokrát obsadili výhradně piloti z Velké Británie a zapsali se tak do historie. Kompletní britské pódium totiž F1 naposledy zažila v roce 1968 při Velké ceně USA. Tehdy ve Watkins Glen zvítězil Jackie Stewart před Grahamem Hillem a Johnem Surteesem.

V roce 1968 šlo o mimořádně náročný závod. Z dvaceti jezdců dojelo do cíle pouze šest, ostatní vyřadily především technické problémy. Stewart startoval druhý, Hill třetí. Surtees se na stupně vítězů posunul až z devátého místa a do cíle dorazil s odstupem jednoho kola na vítěze.

Velkou cenu San Marina 1983 vyhráli tři Francouzi: Patrick Tambay, Alain Prost a René Arnoux.

Tím ovšem výjimečnost nedělních výsledků nekončí. Jezdci jedné národnosti naposledy celé pódium obsadili v roce 1983 při Velké ceně San Marina. Tehdy patřily první tři příčky Francouzům: vyhrál Patrick Tambay s ferrari, druhý skončil Alain Prost s renaultem a třetí dojel René Arnoux ve druhém ferrari.

Také tehdejší závod provázela vysoká míra odpadnutí. Ze šestadvaceti startujících bylo v cíli klasifikováno jen dvanáct pilotů. Prost ztratil na Tambaye téměř padesát sekund, Arnoux více než jedno kolo.

f1

To the top step...

#F1 #Formula1 #BarcelonaGP

14. června 2026 v 18:58, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 10:30
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Pro Hamiltona šlo v Barceloně o první vítězství v barvách Ferrari. V průběžném pořadí šampionátu je po něm druhý se 115 body a na lídra Kimiho Antonelliho z Mercedesu ztrácí 41 bodů. Třetí Russell má 106 bodů.

Británie Velkou cenou Španělska zároveň připomněla své výjimečné postavení v historii formule 1. Její jezdci patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v šampionátu. Jedenáct Britů získalo alespoň jeden titul mistra světa, dohromady jich nasbírali 21. Nejvíce z nich má právě Lewis Hamilton.

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