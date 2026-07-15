O krádeži informoval na sociálních sítích Calum Nicholas, ambasador Red Bullu. Bývalý mechanik stáje se v rámci projektu STEMx podílí na provozu mobilní učebny, která objíždí školy po celé Velké Británii.
Program dětem ze znevýhodněného prostředí přibližuje technické obory i možnosti kariéry ve formuli 1. Zároveň se snaží podpořit mladé talenty se zájmem o motorsport, strojírenství, fyziku nebo matematiku.
These are the two REPLICA helmets we’re looking for. https://t.co/CCKIT03kQB pic.twitter.com/G9gwgir1gb— Calum Nicholas (@F1mech) July 6, 2026
Krádež však nyní plánované letní aktivity zkomplikovala. „Zlodějům, kteří se rozhodli ukrást helmy z dodávky Red Bull STEMx, bych chtěl vzkázat, že připravili o zážitek děti ze škol, které má program letos v létě navštívit. Helmy totiž nelze včas nahradit,“ napsal Nicholas na síti X.
Někdejší mechanik, který řadu let pracoval v garáži Red Bullu po Verstappenově boku, následně zveřejnil fotografie odcizených helem. Uvedl také, že zmizela výbava v hodnotě několika tisíc liber. Repliky byly vyrobeny na zakázku speciálně pro potřeby projektu STEMx.
Případ už vyšetřuje policie, která obdržela také záznamy z bezpečnostních kamer mobilní učebny. Pachatele se však zatím dopadnout nepodařilo.
|
Nejchaotičtější Velká cena i závod, který nebyl. Když trať ve Spa psala historii F1
Velká cena Velké Británie se jela o prvním víkendu v červenci a vítězem se stal Charles Leclerc s vozem stáje Ferrari. O nadcházejícím víkendu seriál formule 1 pokračuje v Belgii na trati Spa-Francorchamps.