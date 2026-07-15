Na Silverstonu řádili během závodů F1 zloději. Krádež souvisí s Verstappenem

Autor:
  12:36
Max Verstappen

Max Verstappen | foto: Reuters

Max Verstappen
Max Verstappen
Max Verstappen
Max Verstappen
9 fotografií
Dodávka vzdělávacího programu Red Bull STEMx se během Velké ceny Velké Británie stala terčem zlodějů. Ze Silverstonu si odnesli dvě zakázkové repliky helem Maxe Verstappena.

O krádeži informoval na sociálních sítích Calum Nicholas, ambasador Red Bullu. Bývalý mechanik stáje se v rámci projektu STEMx podílí na provozu mobilní učebny, která objíždí školy po celé Velké Británii.

Program dětem ze znevýhodněného prostředí přibližuje technické obory i možnosti kariéry ve formuli 1. Zároveň se snaží podpořit mladé talenty se zájmem o motorsport, strojírenství, fyziku nebo matematiku.

Krádež však nyní plánované letní aktivity zkomplikovala. „Zlodějům, kteří se rozhodli ukrást helmy z dodávky Red Bull STEMx, bych chtěl vzkázat, že připravili o zážitek děti ze škol, které má program letos v létě navštívit. Helmy totiž nelze včas nahradit,“ napsal Nicholas na síti X.

Někdejší mechanik, který řadu let pracoval v garáži Red Bullu po Verstappenově boku, následně zveřejnil fotografie odcizených helem. Uvedl také, že zmizela výbava v hodnotě několika tisíc liber. Repliky byly vyrobeny na zakázku speciálně pro potřeby projektu STEMx.

Případ už vyšetřuje policie, která obdržela také záznamy z bezpečnostních kamer mobilní učebny. Pachatele se však zatím dopadnout nepodařilo.

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