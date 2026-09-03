S fotbalem začala už v deseti letech. Postupně prošla pražskou Duklou, Spartou, kde nastupovala za dorostenky i rezervní tým a Prague Raptors. Právě se sparťanským béčkem navíc slavila postup ze třetí ligy do druhé. V osmnácti si od fotbalu dala roční pauzu, po které se ke sportu znovu vrátila.
Fitness instruktorka či servírka ještě na jaře hrála nejvyšší soutěž za FC Praha, v létě však přestoupila do ABC Braník. Ovšem fotbal nyní na nějaký čas bude muset ustoupit do pozadí. Místo tréninků ji čekají tropické teploty, bazén a především hledání lásky před televizními kamerami.
A Koptová rozhodně nejde do reality show bez zkušeností se vztahy. V medailonku pro TV Nova prozradila, že měla dva vážné vztahy. Se současným obráncem pražské Sparty Martinem Suchomelem tvořila pár dva roky.
Její druhý expartner Tadeáš Vilhelm už má za sebou zkušenost, která Koptovou teprve čeká. „Můj bývalý partner je bývalým účastníkem Love Islandu,“ přiznala fotbalistka v medailonku. „Jsme kamarádi, ale nikam spolu nechodíme. Vidíme se jen kvůli našemu pejskovi, kterého máme ve střídavé péči,“ pokračovala.
V medailonku zároveň prozradila, jakého muže by si představovala. Hledá někoho milujícího a podporujícího, kdo ji bude mít rád takovou, jaká je. Sama přitom přiznává, že ji dokáže zaujmout hezký úsměv a oči. Naopak na rande by asi nešla s nikým, kdo podle ní tráví až příliš času před zrcadlem.
A jak sama vnímá rozdíl mezi fotbalovou kabinou a vilou plnou účastníků reality show? „My jsme v týmu spíš takoví chlapi, na vile to bude asi větší babinec. Uvidím, jestli se s tím budu ztotožňovat,“ usmívala se Koptová.