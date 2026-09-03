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Na jaře ještě hrála ligu. Teď jde fotbalistka hledat partnera do Love Islandu

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  13:15
Amálie Koptová, fotbalistka FC Praha, v podcastu FotbalOna

Amálie Koptová, fotbalistka FC Praha, v podcastu FotbalOna | foto: iDNES.cz

„Jsem otevřená tomu, že v Love Islandu poznám svého budoucího partnera. Určitě...
Amálie je všestranná sportovkyně z Prahy, která v sobě kombinuje práci fitness...
Soutěžící Love Island Česko & Slovensko 2026
Amálie Koptová v reprezentaci do 19 let.
10 fotografií
Ještě na jaře hrála za FC Praha nejvyšší ženskou ligu, teď ji ale čeká úplně jiná výzva. Dvaadvacetiletá fotbalistka Amálie Koptová se zúčastní šesté řady reality show Love Island. Ve vile na Kanárských ostrovech si bude hledat ideálního partnera.

S fotbalem začala už v deseti letech. Postupně prošla pražskou Duklou, Spartou, kde nastupovala za dorostenky i rezervní tým a Prague Raptors. Právě se sparťanským béčkem navíc slavila postup ze třetí ligy do druhé. V osmnácti si od fotbalu dala roční pauzu, po které se ke sportu znovu vrátila.

Fitness instruktorka či servírka ještě na jaře hrála nejvyšší soutěž za FC Praha, v létě však přestoupila do ABC Braník. Ovšem fotbal nyní na nějaký čas bude muset ustoupit do pozadí. Místo tréninků ji čekají tropické teploty, bazén a především hledání lásky před televizními kamerami.

_koptovaaa_

Amálka si jde pro lásku do @loveislandcs️

1. září 2026 v 9:17, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 12:05
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A Koptová rozhodně nejde do reality show bez zkušeností se vztahy. V medailonku pro TV Nova prozradila, že měla dva vážné vztahy. Se současným obráncem pražské Sparty Martinem Suchomelem tvořila pár dva roky.

Její druhý expartner Tadeáš Vilhelm už má za sebou zkušenost, která Koptovou teprve čeká. „Můj bývalý partner je bývalým účastníkem Love Islandu,“ přiznala fotbalistka v medailonku. „Jsme kamarádi, ale nikam spolu nechodíme. Vidíme se jen kvůli našemu pejskovi, kterého máme ve střídavé péči,“ pokračovala.

sport.idnescz

V minulé sezoně hrála ligu, teď jde hledat lásku do Love Islandu ️

Amálie Koptová, prvoligová fotbalistka a bývalá sparťanská obránkyně míří na Kanáry do vily lásky. Mění souboje o míč za souboje o srdce. Jen aby i tady platilo, že nejlepší obrana je útok.

Kdo bude podle vás její budoucí match?

Instagram @_koptovaaa_ / @loveislandcs

2. září 2026 v 16:31, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 12:06
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V medailonku zároveň prozradila, jakého muže by si představovala. Hledá někoho milujícího a podporujícího, kdo ji bude mít rád takovou, jaká je. Sama přitom přiznává, že ji dokáže zaujmout hezký úsměv a oči. Naopak na rande by asi nešla s nikým, kdo podle ní tráví až příliš času před zrcadlem.

A jak sama vnímá rozdíl mezi fotbalovou kabinou a vilou plnou účastníků reality show? „My jsme v týmu spíš takoví chlapi, na vile to bude asi větší babinec. Uvidím, jestli se s tím budu ztotožňovat,“ usmívala se Koptová.

loveislandcs

Která věc vás nejvíce překvapila? ⁣

#loveislandcs #voyo #tvmarkiza #tvnova #oneplaycz

2. září 2026 v 12:01, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 12:09
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Darderi vs. SvrčinaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Darderi vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.73
  • -
  • 2.16
Kometa Brno vs. TřinecHokej - - 3. 9. 2026:Kometa Brno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 2.39
  • 3.93
  • 2.47
Karlovy Vary vs. LitvínovHokej - - 3. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.72
  • 4.26
  • 3.82
Sokolov vs. WeidenHokej - - 3. 9. 2026:Sokolov vs. Weiden //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.47
  • 5.41
  • 4.69
Tappara vs. LiberecHokej - 1. kolo - 3. 9. 2026:Tappara vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:30
  • 1.73
  • 4.52
  • 3.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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