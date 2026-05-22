Na chlapa dobrej výkon. Kajakář Dostál se pochlubil novým životním úspěchem

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál má za sebou nabité týdny. Vedle úvodních závodů Světového poháru totiž zvládl také další důležitý milník mimo sportovní kariéru. Na sociálních sítích fanouškům prozradil, že úspěšně složil státnice a dokončil vysokoškolské studium.
Josef Dostál před odletem na mistrovství světa do Milána s talismanem v podobě knížky syna Jonatána | foto: Iva Roháčková

„Bc. Státnice hotovson,“ napsal s nadsázkou k fotografii se svou bakalářskou prací. Přiznal zároveň, že cesta k vysokoškolskému titulu nebyla úplně jednoduchá. Od maturity podle jeho slov uplynulo už čtrnáct let a během studia musel několikrát přerušit školu kvůli olympijské přípravě i závodům.

Dostál původně nastoupil na VŠCHT, nakonec se ale našel až na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Právě tam nyní úspěšně dokončil bakalářské studium.

j_dostal

Bc.
Státnice hotovson ✅
Sice od maturity uteklo už poměrně dost let (14), ale přece jenom jsem se dočkal vysokoškolskýho titulu. Ze začátku jsem nezvolil pro mě úplně vhodně (VŠCHT), ale pak jsem se našel na PEF ČZU. V průběhu studia jsem několikrát přerušil (z důvodů olympijských), ale hlavně díky podpoře @anapaloudova jsem se k tomu vrátil. Přece doktorandka nemůže mít za manžela nevzdělance. Studium je náročný, ale jde zvládat se sportem. Mně teda úplně ne, když se potřebuju soustředit naplno. Proto si teď dávám od studia další pauzu a radši se budu věnovat synáčkovi. Jinak odzávodit dva světový poháry a pár dnů na to úspěšně státnicovat, a to všechno ještě s rýmou, je na chlapa docela dobrej výkon.
Už jenom promoce a pak Bc. Josef Dostál
#dostalstyle #czu #pef #statnice

21. května 2026 v 16:13, příspěvek archivován: 22. května 2026 v 10:37
Velkou zásluhu na návratu ke škole připsal i své partnerce Anežce Paloudové. Společně vychovávají syna Jonatána, který se narodil loni v létě. „Přece doktorandka nemůže mít za manžela nevzdělance,“ vtipkoval olympijský šampion.

Zároveň přiznal, že skloubit vrcholový sport a studium pro něj nebylo jednoduché. „Studium je náročný, ale jde zvládat se sportem. Mně teda úplně ne, když se potřebuju soustředit naplno,“ napsal. S humorem pak dodal, že zvládnout dva světové poháry, státnice a ještě rýmu během několika dnů považuje za „na chlapa docela dobrej výkon“.

Kajakář Dostál obsadil na SP v Brandenburgu šestou pozici na pětistovce

Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada gratulací. Reagovala samotná Provozně ekonomická fakulta ČZU, ale také řada sportovních osobností včetně Dostálova bývalého kolegy z deblkajaku Radka Šloufa nebo olympijského šampiona v rychlobruslení Metoděje Jílka.

Další velká prověrka čeká Dostála opět na vodě. Od 11. do 14. června se představí na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru.

