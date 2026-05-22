Na chlapa dobrej výkon. Kajakář Dostál se pochlubil novým životním úspěchem

„Bc. Státnice hotovson,“ napsal s nadsázkou k fotografii se svou bakalářskou prací. Přiznal zároveň, že cesta k vysokoškolskému titulu nebyla úplně jednoduchá. Od maturity podle jeho slov uplynulo už čtrnáct let a během studia musel několikrát přerušit školu kvůli olympijské přípravě i závodům.
Dostál původně nastoupil na VŠCHT, nakonec se ale našel až na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Právě tam nyní úspěšně dokončil bakalářské studium.
Velkou zásluhu na návratu ke škole připsal i své partnerce Anežce Paloudové. Společně vychovávají syna Jonatána, který se narodil loni v létě. „Přece doktorandka nemůže mít za manžela nevzdělance,“ vtipkoval olympijský šampion.
Zároveň přiznal, že skloubit vrcholový sport a studium pro něj nebylo jednoduché. „Studium je náročný, ale jde zvládat se sportem. Mně teda úplně ne, když se potřebuju soustředit naplno,“ napsal. S humorem pak dodal, že zvládnout dva světové poháry, státnice a ještě rýmu během několika dnů považuje za „na chlapa docela dobrej výkon“.
Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada gratulací. Reagovala samotná Provozně ekonomická fakulta ČZU, ale také řada sportovních osobností včetně Dostálova bývalého kolegy z deblkajaku Radka Šloufa nebo olympijského šampiona v rychlobruslení Metoděje Jílka.
Další velká prověrka čeká Dostála opět na vodě. Od 11. do 14. června se představí na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru.