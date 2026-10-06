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Myslela si, že má lupy, pak začala krvácet. Olympijská vítězka přiznala nemoc kůže

Autor:
  13:42
Simone Bilesová

Simone Bilesová | foto: Reuters

Simone Bilesová
Simone Bilesová
Simone Bilesová
Simone Bilesová
62 fotografií
Olympijská šampionka Simone Bilesová přiznala, že trpí kožním onemocněním. Devětadvacetiletá gymnastka se potýká se seboroickou dermatitidou a ekzémem. Potíže ji provázely i během největších závodů kariéry, zpočátku je však považovala za banalitu.

Silné svědění začalo už několik let před jejím triumfem na olympijských hrách v Paříži v roce 2024, kdy byla stále v intenzivním tréninku. Nejprve si všimla olupování kůže na temeni hlavy a domnívala se, že jde jen o lupy. Později se ale objevila ložiska také na pažích.

„Myslela jsem si, že to časem ustoupí, jenže příznaky se naopak výrazně zhoršily,“ popsala pro magazín People.

Odbornou pomoc vyhledala až ve chvíli, kdy byly potíže téměř nesnesitelné. „Svědilo mě to a kůže se mi odlupovala. Škrábala jsem se silně, někdy i hřebenem, krvácela jsem z toho,“ uvedla.

Americká gymnastka Simone Bilesová pózuje s medailovou sbírkou z Paříže.

Bilesová přiznala, že návštěvu dermatologa nejdříve dlouho odkládala kvůli tréninkům a cestování. Zlom přišel během olympiády, kdy ji stav pokožky začal ovlivňovat i psychicky. „Na olympiádě se mi kůže odlupovala úplně všude a bála jsem se, že to bude vidět v televizi. Tehdy jsem se rozhodla, že to konečně začnu řešit,“ vysvětlila.

Lékaři jí diagnostikovali seboroickou dermatitidu v obličeji a na pokožce hlavy a ekzém na pažích. Dermatoložka Angela J. Lambová, s níž nyní gymnastka spolupracuje na osvětové kampani zaměřené na kožní onemocnění, upozornila, že lidé často vyhledají pomoc příliš pozdě.

„Odkládání diagnózy situaci jen zhoršuje. Simone se neměla dostat do stavu, kdy jí pokožka hlavy krvácela. Naštěstí se u ní nerozvinula infekce, ale i k tomu může dojít,“ uvedla lékařka. Neléčená seboroická dermatitida navíc může podle ní mít dlouhodobé následky, například vypadávání vlasů.

Na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 slavila Simone Bilesová triumf. Ve skutečnosti se potýkala se sílícími bolestivými příznaky kožního onemocnění.

Bilesová patří k nejúspěšnějším gymnastkám historie. Na velkých mezinárodních akcích získala 41 medailí, z toho 11 olympijských a 30 z mistrovství světa. Po hrách v Paříži závodní kariéru přerušila, nyní se však spekuluje o jejím návratu před olympiádou v Los Angeles. Sama v uplynulých týdnech naznačila, že kvůli nutné přípravě musí rozhodnutí padnout brzy.

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