Lehmannovou sleduje na Instagramu přes 15 milionů lidí a své fanoušky pravidelně zásobuje střípky ze sportovního i soukromého života. Tentokrát sdílela portrétovou fotografii, kterou zároveň upozornila na další platformy, kde ji mohou lidé sledovat. Přestože šlo jen o jednoduché selfie, příspěvek rychle nasbíral desítky tisíc lajků a stovky komentářů. Fanoušci nešetřili srdíčky ani obdivnými vzkazy.
Mezi komentujícími byl i britský fotbalový trenér David Copeland Smith. Ten ale pojal reakci s humorem. „Myslel jsem si, že tě zatkli a tohle je tvoje policejní fotka,“ napsal pod snímek.
Jeho poznámka Alishu zjevně pobavila. „Tohle mě rozesmálo,“ odpověděla mu.
Sedmadvacetiletá rodačka ze švýcarského Tägertschi aktuálně hraje za Leicester City. Fanoušci jí často přezdívají nejkrásnější fotbalistka světa a pozornost budí nejen na hřišti, ale i svým soukromím.
V minulosti byla spojována například se spoluhráčkou Ramonou Bachmannovou nebo brazilským fotbalistou Douglasem Luizem. Jejím současným partnerem má být fotbalista a účastník reality show Montel McKenzie.