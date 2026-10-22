Manchester City byl uznán vinným ze 114 porušení finančních pravidel Premier League. Klubu hrozí vysoké pokuty, odebrání titulů, nebo dokonce vyloučení z nejvyšší anglické soutěže. Důvodem je údajné umělé navýšení příjmů o více než 900 milionů liber (přibližně 25 miliard korun) prostřednictvím nepovolených sponzorských smluv financovaných přímo skupinou Abu Dhabi United Group (ADUG), která City vlastní.
Přestože se verdikt týká období let 2009 až 2018, případné sankce by mohly zasáhnout také historickou sérii čtyř prvenství, kterých Manchester City dosáhl v letech 2021 až 2024. Šestatřicetiletý Walker je jedním z prvních bývalých či současných hráčů klubu, který se ke kauze veřejně vyjádřil.
Na otázku, zda by si v případě odebrání trofejí nechal odstranit i památeční tetování, odpověděl: „Nejspíš bych to musel udělat.“
Za svými spoluhráči si prý bude vždy stát, předstírat, že se nic neděje, ale podle něj nemá smysl. „Všichni jsme chodili na hřiště s cílem předvést ten nejlepší možný fotbal. Myslím, že to, co jsme během těch let dokázali, bylo naprosto neuvěřitelné. A dost možná se to už nikdy nikomu nepodaří zopakovat. Když se na to ale podíváte zvenčí, nevypadá to dobře. A musíme se k tomu postavit čelem,“ konstatoval.
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Manchester City údajně více než stokrát porušil finanční pravidla. Hrozí mu i sestup
Walker však doufá, že na odstranění tetování nakonec nebude muset dojít. „Jen málokdo může říct, že vyhrál čtyři tituly v řadě. Snad si budu moci tetování nechat, ale hlavně doufám, že nám ty tituly nevezmou,“ dodal.