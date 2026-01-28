Muradov měl na Slovensku další svatbu, zároveň tam získal trvalý pobyt

David Chuchma
  9:50
MMA zápasník Machmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková se vzali. Kvůli vleklým problémům s úřady a spornému postupu pražské matriky nakonec svatbu uskutečnili na Slovensku, kde Muradov zároveň získal trvalý pobyt.
Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023) | foto: Martin Hykl / CNC Profimedia.cz

Novomanželé celou situaci popsali v obsáhlém vyjádření na sociálních sítích. Muradov se podle svých slov snaží o vyřešení pobytového statusu v Česku už téměř deset let, bez úspěchu.

Ministerstvo vnitra mu opakovaně zamítlo žádost o trvalý pobyt, a to i přes několik odvolání. Podle úřadů má být nebezpečím pro stát kvůli svým kontaktům na zločinecké prostředí, zejména na balkánskou mafii v Česku.

sabina.karaskovaa

Přinášíme vysvětlení k věcem, které se kolem nás v poslední době řeší – Machův pobyt, vyhoštění a naše svatba.

Mach nebyl vyhoštěn – odvolání jsme vyhráli a vyhoštění není platné. Spor s Ministerstvem vnitra trvá už téměř 10 let a cílem je získání legálního pobytu v ČR.

Naše svatba nebyla kvůli papírům ani kvůli vyhoštění – v době svatby už měl Mach zamítnuté vyhoštění a mohl v Česku legálně pobývat. Bohužel se jen všechno časově sešlo.

V ČR nám matrika opakovaně rušila termín svatby na poslední chvíli, přestože jsme doložili všechny požadované dokumenty. Na potvrzení od cizinecký policie - oprávnení o pobytu cizince matrika nemá právo, protože Mach je tady rodinným příslušníkem, což nám potvrdili i ve vyhraném odvolání k této situaci.

Nakonec jsme se vzali na Slovensku, kde proběhlo vše rychle, lidsky a bez zbytečných komplikací.

Toto video je tu proto, abyste znali celý kontext a pravdu, ne titulky a domněnky.

Děkujeme všem za podporu ❤️

27. ledna 2026 v 12:02, příspěvek archivován: 27. ledna 2026 v 16:54
Uzbecký zápasník tvrdí, že má na pobyt v Česku právní nárok. V minulosti se podle něj podařilo dosáhnout zrušení rozhodnutí o vyhoštění, spor se státem však pokračuje dál a Muradov jej řeší soudní cestou.

Přesto se pár domníval, že sňatku už nic nebrání. Pražská matrika jim přidělila termín na 29. září. Krátce před obřadem ale přišla komplikace. „Čtyři dny před svatbou nám z matriky volali, že chybí potvrzení o tom, že je Mach v Česku legálně. Jenže ten dokument nelze získat, protože řízení stále běží,“ uvedla Karásková.

Podle jejích slov se situace několikrát otočila. Po opakovaných návštěvách úřadů nejprve přišlo schválení sňatku a nový termín, dva dny před obřadem ale následoval další telefonát s tím, že svatba znovu povolena není. Pár se proti rozhodnutí odvolal a uspěl. Soud podle Karáskové označil postup matriky za nezákonný.

Přesto se původní zářijový termín proměnil spíše v symbolickou oslavu. Obřad neměl právní platnost a novomanželé se podle Karáskové podepisovali pouze na neoficiální dokument.

Rozhodli se proto situaci vyřešit v zahraničí. Na Slovensku, konkrétně v Žilině, předložili potřebné dokumenty a tamní úřady sňatek bez komplikací umožnily. Muradov zde zároveň požádal o trvalý pobyt, který mu byl udělen. Díky tomu se nyní může volně pohybovat po státech Evropské unie.

Spor s českými úřady ale podle svých slov vzdát nehodlá. „Nežádám o občanství. Chci jen to, na co mám nárok. Budu v tom pokračovat se svou ženou a právníkem,“ uvedl Muradov.

Zápasník zároveň reagoval i na některé okolnosti řízení, které se podle něj týkají jeho kontaktů a pracovních schůzek. Tvrdí, že je připraven spolupracovat, pokud mu budou předloženy konkrétní důkazy. „Ty informace jsou ale utajené a nikdo mi je nechce sdělit,“ dodal.

Muradov měl na Slovensku další svatbu, zároveň tam získal trvalý pobyt

28. ledna 2026  9:50

