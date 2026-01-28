Novomanželé celou situaci popsali v obsáhlém vyjádření na sociálních sítích. Muradov se podle svých slov snaží o vyřešení pobytového statusu v Česku už téměř deset let, bez úspěchu.
Ministerstvo vnitra mu opakovaně zamítlo žádost o trvalý pobyt, a to i přes několik odvolání. Podle úřadů má být nebezpečím pro stát kvůli svým kontaktům na zločinecké prostředí, zejména na balkánskou mafii v Česku.
Uzbecký zápasník tvrdí, že má na pobyt v Česku právní nárok. V minulosti se podle něj podařilo dosáhnout zrušení rozhodnutí o vyhoštění, spor se státem však pokračuje dál a Muradov jej řeší soudní cestou.
Přesto se pár domníval, že sňatku už nic nebrání. Pražská matrika jim přidělila termín na 29. září. Krátce před obřadem ale přišla komplikace. „Čtyři dny před svatbou nám z matriky volali, že chybí potvrzení o tom, že je Mach v Česku legálně. Jenže ten dokument nelze získat, protože řízení stále běží,“ uvedla Karásková.
|
Zápasník Muradov se oženil. Pohledná partnerka přiznala nové příjmení
Podle jejích slov se situace několikrát otočila. Po opakovaných návštěvách úřadů nejprve přišlo schválení sňatku a nový termín, dva dny před obřadem ale následoval další telefonát s tím, že svatba znovu povolena není. Pár se proti rozhodnutí odvolal a uspěl. Soud podle Karáskové označil postup matriky za nezákonný.
Přesto se původní zářijový termín proměnil spíše v symbolickou oslavu. Obřad neměl právní platnost a novomanželé se podle Karáskové podepisovali pouze na neoficiální dokument.
|
Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled
Rozhodli se proto situaci vyřešit v zahraničí. Na Slovensku, konkrétně v Žilině, předložili potřebné dokumenty a tamní úřady sňatek bez komplikací umožnily. Muradov zde zároveň požádal o trvalý pobyt, který mu byl udělen. Díky tomu se nyní může volně pohybovat po státech Evropské unie.
Spor s českými úřady ale podle svých slov vzdát nehodlá. „Nežádám o občanství. Chci jen to, na co mám nárok. Budu v tom pokračovat se svou ženou a právníkem,“ uvedl Muradov.
|
Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi
Zápasník zároveň reagoval i na některé okolnosti řízení, které se podle něj týkají jeho kontaktů a pracovních schůzek. Tvrdí, že je připraven spolupracovat, pokud mu budou předloženy konkrétní důkazy. „Ty informace jsou ale utajené a nikdo mi je nechce sdělit,“ dodal.