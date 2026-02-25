„Strávila jsem den jako modelka,“ napsala k fotografiím, které vzbudily na sociálních sítích velký ohlas.
Na Instagram nejprve přidala sérii výsledných fotografií, přidala i video z příprav a samotného focení.
|
V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem
Olomoucká rodačka přitom prožívá mimořádně povedený vstup do nové sezony i po sportovní stránce.
Na turnaji v Brisbane porazila mimo jiné pozdější vítězku Australian Open Jelenu Rybakinovou a na úvodním grandslamu roku následně došla do osmifinále.
Vrchol přišel v Dauhá, kde na prestižním turnaji kategorie WTA 1000 vybojovala druhý titul kariéry. Díky triumfu se zároveň posunula na 13. místo světového žebříčku, přičemž její maximum je ještě o pět pozic lepší. Následující podnik v Dubaji vynechala, aby si po náročném programu odpočinula.
Na soutěžní kurty by se měla Muchová vrátit už v nejbližších dnech při tradičním turnaji v Indian Wells, po němž ji čeká další významná zastávka zámořské části sezony v Miami.