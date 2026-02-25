Muchová si po povedeném startu sezony vyzkoušela focení pro módní časopis

Karolína Muchová na sebe tentokrát upozornila mimo tenisové dvorce. Česká jednička fanoušky zaujala módním focením pro prestižní magazín Harper’s Bazaar, z něhož sdílela snímky také na sociálních sítích.
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.

„Strávila jsem den jako modelka,“ napsala k fotografiím, které vzbudily na sociálních sítích velký ohlas.

Na Instagram nejprve přidala sérii výsledných fotografií, přidala i video z příprav a samotného focení.

V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem

Olomoucká rodačka přitom prožívá mimořádně povedený vstup do nové sezony i po sportovní stránce.

Na turnaji v Brisbane porazila mimo jiné pozdější vítězku Australian Open Jelenu Rybakinovou a na úvodním grandslamu roku následně došla do osmifinále.

Vrchol přišel v Dauhá, kde na prestižním turnaji kategorie WTA 1000 vybojovala druhý titul kariéry. Díky triumfu se zároveň posunula na 13. místo světového žebříčku, přičemž její maximum je ještě o pět pozic lepší. Následující podnik v Dubaji vynechala, aby si po náročném programu odpočinula.

Na soutěžní kurty by se měla Muchová vrátit už v nejbližších dnech při tradičním turnaji v Indian Wells, po němž ji čeká další významná zastávka zámořské části sezony v Miami.

Make-up: Koki @koki9_official
Styling: Miroslav Romaniv @miraromaniv
Vlasy: Marek Metelka @robertstary.salon
Foto: Jiří Královec @opocor
Video: Tereza Hoová @tereza_hoova
Koncept & produkce: Robert Starý @robertstary.salon

Wearing kalhoty od Jana Černého (@jansociete), kostým a košili od Michaela Kováčika (@michaelkovacik) a šaty od Pavla Dendise (@dendis_official)
