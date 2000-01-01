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Velká cena Las Vegas opět potvrdila, že není jen sportovní událostí, ale také jedním z největších setkání celebrit v kalendáři formule 1. Do záře neonů dorazily hollywoodské hvězdy, hudebníci, sportovci i televizní osobnosti. Někteří si užívali závod z pohodlí VIP prostor, jiní se přímo zapojili do programu.
Autor: Reuters
Česká tenistka Karolína Muchová si závodní víkend užívala společně se svou australskou kolegyní Priscillou Honovou.
Autor: Instagram/@karolinamuchova
Hollywoodský komik a herec Adam Sandler je velký fanoušek motorsportu. V Las Vegas nemohl o víkendu chybět.
Autor: ČTK
Představitel filmového Kapitána Ameriky Anthony Mackie patřil mezi největší hollywoodské hosty závodu. Nebyl ale jedinou hvězdou komiksových trháků Marvel, která se v Las Vegas objevila.
Autor: Profimedia.cz
Irský herec Colin Farrell, představitel filmového Tučňáka ze světa DC Comics, patřil mezi známé tváře v paddocku. Lasvegaský závod navštívil také Matthew Lillard, kterého diváci znají jako Shaggyho z filmového Scooby-Doo nebo Stuarta z hororu Vřískot.
Autor: Profimedia.cz
Mezi hosty z řad Marvel nechyběl ani Chris Evans, kterého diváci znají především jako původního Kapitána Ameriku.
Autor: Profimedia.cz
Svět Marvel superhrdinů reprezentoval také herec Chris Pratt. Filmový Peter Quill ze Strážců Galaxie dostal během závodu mimořádně důležitou úlohu. Právě on mával šachovnicovou vlajkou v cíli a odmával vítězství Maxe Verstappena, který si z Las Vegas odvezl triumf.
Autor: Profimedia.cz
Herec Keanu Reeves dostal po skončení závodu výjimečný úkol. Hvězda filmů Matrix a John Wick usedla za volant limuzíny, ve které svezla tři nejlepší jezdce závodu. Jeho pasažéry byli vítězný Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri.
Autor: Profimedia.cz
Reality hvězda a podnikatelka Kim Kardashian dorazila do Las Vegas podpořit svého partnera Lewise Hamiltona. V garáži Ferrari poutala pozornost výraznými koženými outfity. Navštívila také závody ženského šampionátu F1 Academy.
Autor: Profimedia.cz
Slavný šéfkuchař Gordon Ramsay se netají svou láskou k rychlým vozům a závodění. V rámci doprovodného programu usedl za volant speciálního monopostu postaveného z kostek LEGO. Reprezentoval McLaren a poměřil síly s dalšími celebritami. V areálu F1 mu dělala společnost manželka Tana.
Autor: Profimedia.cz
Lasvegaskou velkou cenu si nenechal ujít ani Chace Crawford, kterého proslavila role Natea Archibalda v seriálu Super drbna. Diváci ho mohou znát také jako Deepa z populárního seriálu The Boys (Banda).
Autor: Instagram/@chacecrawford
Thajská rapperka a zpěvačka Lisa, známá z jihokorejské skupiny BLACKPINK, si formuli 1 vyzkoušela na vlastní kůži. V exhibičním závodě celebrit usedla za volant speciálního Ferrari postaveného z kostek LEGO. Na závodní dráhu ji doprovodili piloti Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
Autor: Profimedia.cz
Mezi slavné návštěvníky závodního víkendu patřil rovněž hollywoodský herec Mark Wahlberg, známý například z filmů Méďa nebo Transformers.
Autor: Profimedia.cz
Legendární americká tenistka Venus Williamsová si užila atmosféru závodního víkendu naplno. Zavítala mimo jiné také do prostředí ženského šampionátu F1 Academy. Na startovním roštu se setkala s ředitelkou série Susie Wolffovou a zúčastnila se slavnostního vyhlášení vítězek, kde předávala trofej.
Autor: Profimedia.cz
Šanci užít si závodní atmosféru naplno využila také herečka Nina Dobrev, kterou proslavila především role Eleny Gilbertové v seriálu Upíří deníky.
Autor: Instagram/@ninadobrev
O část hudebního programu se v přímém přenosu postarala americká zpěvačka a rapperka REI AMI, známá také díky projektu K-Pop Demon Hunters. Vystoupila v rámci koncertního programu Grid Gigs. Předtím navíc odmávla start exhibičního závodu speciálních monopostů LEGO.
Autor: Profimedia.cz
Na okruhu se objevil také britský herec Regé-Jean Page, který si získal miliony fanynek rolí vévody Simona Basseta v seriálovém hitu Bridgertonovi.
Autor: Instagram/@regejean, Profimedia.cz
Herečka Sarah Michelle Gellarová, známá jako Buffy, přemožitelka upírů, se ujala slavnostního předávání trofejí závodnicím ženského šampionátu F1 Academy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Terry Crews patří každoročně mezi nejvýraznější celebrity lasvegaské velké ceny. Letos ho doprovodila dcera Tera. Hvězda seriálu Brooklyn 99 se navíc zapojila do exhibičního závodu vozítek LEGO, ve kterém reprezentovala tým Cadillac.
Autor: Profimedia.cz