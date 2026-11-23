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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
KVÍZ: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...
Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Jiří Procházka v sobotu večer nezvládl souboj s neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. Ve svém desátém zápase v organizaci UFC prohrál na tvrdý knokaut v závěru druhého kola. Stačily přitom...
Od Franze po Priskeho. Vybavíte si všechny trenéry Sparty v Křetínského éře?
V létě to bylo dvaadvacet let, co fotbalovou Spartu převzal Daniel Křetínský. Klubu vytvořil nadstandardní podmínky, navzdory odskočenému rozpočtu se však investované miliardy nevrací. Pouhých šest...
Sparta řeší mizérii radikálně. Skončil trenér Priske, Rosického nahrazuje Sivok
Fotbalová Sparta vyřešila špatné výsledky, výkony i herní projev radikálně, byť očekávaně. V pondělí odpoledne odvolala trenéra Briana Priskeho, skončil i sportovní ředitel Tomáš Rosický, stavitel...
Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu
První startovní výstřel sezony 2026/2027 biatlonového Světového poháru padne 26. listopadu ve finském Kontiolahti . O poslední body biatlonisté zabojují 21. března v norském Oslu. Celkem bude na...
Sinner podstoupil operaci, nejspíš přijde o první grandslam sezony
Italský tenista Jannik Sinner podstoupil v úterý dopoledne ve Finsku operaci pravého kolena, s nímž měl dlouhodobé problémy. Podle informací médií odhaduje lékařský tým bývalé světové jedničky dobu...
Biatlon Kontiolahti 2026: Kurzy a favorité vytrvalostních závodů a sprintu mužů
Sezonu Světového poháru v biatlonu otevřou ve finském Kontiolahti vytrvalostní závody. Mezi muži se o roli favorita dělí Éric Perrot a Sturla Holm Lægreid, v pátečním závodě žen má nejnižší kurz...
Mor si dal pauzu, ale doufá v návrat: Uvidíme, co přinese budoucnost
Emre Mor patřil mezi největší fotbalové talenty své generace. V osmnácti letech zamířil do Borussie Dortmund, vysloužil si přezdívku turecký Messi a předpovídala se mu velká budoucnost. Jenže jeho...
Sparta cílí na zahraničního kouče, přípravu mezitím vedl trenér z Loko Praha
Fotbalová Sparta je už druhý den bez trenéra. A pohárový zápas proti Alkmaaru se blíží... Úterní přípravu v tréninkovém centru na Strahově vedl Lukáš Bláža z partnerského třetiligového Loko Praha s...
Chcete ho tu? Hlasujte. Bartošák je zase v maléru, o jeho osudu rozhodnou hráči
Zprvu se mělo jednat o soukromou záležitost hráče, klub ji nechtěl více komentovat a volal po respektování jeho soukromí. Jenže jak finská média napovídají, hokejový brankář Patrik Bartošák zřejmě...
Jako kdyby Trpišovský radil proti Slavii. Lehečka má na eso Kanady speciální trumf
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dá se to přirovnat k hypotetickému scénáři, kdy by se Jindřich Trpišovský ujal jiného fotbalového klubu a krátce po nástupu by svůj nový tým koučoval proti Slavii....
Kolize, nadávky i výhrůžky. Proč si Russell a Verstappen nemohou přijít na jméno?
Max Verstappen a George Russell se v posledních letech postarali o jednu z nejvyhrocenějších rivalit současné formule 1. Ostré slovní přestřelky, kolize na trati i posměšky na sociálních sítích....
Nečekané jméno, které povznáší Slavii. Ayaosi uteče faulům, po céresu září
Schválně, napadne vás z fleku jméno, na kterém v současnosti stojí ofenziva fotbalové Slavie? Tomáš Chorý? To už je historie. Lukáš Provod? Kdepak, na podzim se zadrhl. Tak kdo? Emmanuel Ayaosi!
Novak je úkaz, posunul tenis o level výš. Štěpánek o trénování Djokoviče
Jen chvíli po konci vlastní kariéry mu zazvonil telefon s žádostí o trénování. Ale ne jen tak od někoho. Radka Štěpánka o pomoc poprosil Novak Djokovič, v současné době majitel 24 grandslamových...
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Když mění Detroit s Montrealem. Larkina čeká srovnání s přítelem Big Neda
Dva klasické hokejové kluby. Dvě bývalé velmoci NHL, které se v poslední době snaží vyšvihnout do špičky. Šéfové Detroitu a Montrealu v neděli upoutali pozornost bombastickým obchodem, jehož hlavní...
Frťala a Sparta? Teplice nikdo neoslovil. Řepka: Chceme, ať je naším Fergusonem
Mluvilo se o něm, když na podzim trenéra sháněla Plzeň. A teď zase v souvislosti s pražskou Spartou, kde už před lety působil jako asistent Michala Bílka. Fotbalový trenér Zdenko Frťala však zůstává...