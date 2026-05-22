FIFA pod tlakem. Hráči v petici žádají větší ochranu před extrémními vedry na MS

FIFA čelí před nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale rostoucímu tlaku ze strany hráčů. Skupina současných i bývalých fotbalistů totiž podepsala petici, ve které žádá přísnější opatření na ochranu zdraví během zápasů v extrémních vedrech.
foto: Profimedia.cz

Norský fotbalista Morten Thorsby ze Sampdorie Janov.
Mezi signatáři je také norský reprezentant Morten Thorsby, který varoval, že současná pravidla nejsou dostatečná. Turnaj se letos uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku a podle vědců mohou teploty na většině stadionů překračovat nebezpečné hodnoty.

„Pokud hráči nemohou podávat nejlepší výkony, prohrává tím celý fotbal,“ řekl Thorsby pro BBC Sport. Podle něj nejde jen o zdraví samotných fotbalistů, ale také o kvalitu zápasů a fanouškovský zážitek.

Petice vznikla krátce poté, co přední vědci a lékařští experti upozornili, že současné protokoly FIFA nemusí být v extrémních podmínkách přiměřené. Hráči proto požadují například delší ochlazovací přestávky během zápasů nebo jasnější pravidla pro odložení utkání při vysokých teplotách.

FIFA už dříve oznámila, že během mistrovství světa zavede povinné tříminutové přestávky na ochlazení v každém poločase bez ohledu na počasí. Podle hráčů však podobná opatření nestačí.

„Je to problém pro hráče, diváky i samotný sport. Když kvůli vedru nemůžeme hrát naplno, fotbal tím ztrácí,“ dodal norský záložník, jehož reprezentace se na mistrovství světa kvalifikovala poprvé po 28 letech.

Thorsby zároveň upozornil, že by se do debaty mělo zapojit více známých tváří ze světa fotbalu. „Čím známější hráč jste, tím těžší je někdy veřejně vystoupit. Právě fotbalisté ale mají obrovský vliv,“ uvedl.

Součástí dopisu je i výzva, aby FIFA přehodnotila své vazby na společnosti z oblasti fosilních paliv a více se zaměřila na klimatická opatření. FIFA na kritiku reagovala prohlášením, že zdraví hráčů, fanoušků i personálu zůstává prioritou a klimatické podmínky byly při plánování turnaje zohledněny.

