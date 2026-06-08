náhledy
Tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci se kromě velkých sportovních výkonů mohou těšit i na momenty, o kterých se bude mluvit ještě dlouho. Historie turnaje ukazuje, že tlak, emoce i touha po slávě dokážou z hráčů dostat to nejlepší i nejhorší. Světové šampionáty už přinesly slzy, podvody, šok i okamžiky, nad kterými léta zůstává rozum stát. Tohle jsou některé z nich.
Autor: Profimedia.cz
Než odjel v roce 1998 na mistrovství světa ve Francii, byl David Beckham miláčkem národa. To se mělo rychle změnit. V osmifinále Anglie proti Argentině přišel jeho slavný zkrat.
Autor: Profimedia.cz
Po souboji s Diegem Simeonem neudržel nervy a lehce ho kopl, za což dostal červenou kartu. Anglie nakonec vypadla po penaltách a Beckham se stal hlavním viníkem. Média i fanoušci ho pranýřovali celé měsíce, dokonce byla pověšena jeho figurína.
Autor: Profimedia.cz
Před mistrovstvím světa 1966, které pořádala Anglie, došlo k něčemu neuvěřitelnému. Z veřejné výstavy v Londýně někdo ukradl trofej Julese Rimeta, známou pod názvem Zlatá Niké
Autor: Profimedia.cz
Pohár se nakonec našel zabalený v novinách pod živým plotem v jižním Londýně. Objevil ho pes jménem Pickles, který se rázem stal hrdinou celého turnaje. Se svým pánem Davidem Corbettem se stal čestným hostem šampionátu.
Autor: Profimedia.cz
Na mistrovství světa v roce 2010 v Jihoafrické republice přišla kontroverze v osmifinálovém zápase Anglie proti Německu. V centru dění byl gól Franka Lamparda.
Autor: ČTK
Lampard vystřelil, míč se od břevna jasně odrazil za brankovou čáru, rozhodčí ani asistent si toho ale nevšimli. Gól neplatil. Anglie nakonec prohrála 1:4. Incident urychlil zavedení brankové technologie.
Autor: ČTK
Velmi kuriózní situace nastala v roce 2006 na mistrovství světa v Německu. Ve skupinovém zápase mezi Chorvatskem a Austrálií dostal obránce Josip Šimunič hned tři žluté karty.
Autor: Profimedia.cz
Anglický rozhodčí Graham Poll si omylem nezapsal, že Šimunić dostal žlutou už v 61. minutě. Když přišla druhá v 90. minutě, myslel si, že je to jeho první. Krátce na to se ale Šimunić začal s Pollem hádat a dostal třetí žlutou. Teprve potom opožděně červenou.
Autor: Profimedia.cz
Z událostí, které se staly na mistrovství světa 1982 během semifinále mezi Francií a Západním Německem, dodnes běhá mráz po zádech. Německý brankář Toni Schumacher tvrdě srazil Patricka Battistona, který šel sám na branku. Francouz zůstal ležet na hřišti a nehýbal se.
Autor: Profimedia.cz
Battiston upadl do bezvědomí, přišel o zuby a poškodil si obratle. „Myslel jsem, že je mrtvý. Neměl žádný pulz a byl tak bledý!“ vzpomínal později francouzský kapitán Michel Platini. Přesto rozhodčí neodpískal ani faul. Západní Německo nakonec postoupilo po penaltách.
Autor: Profimedia.cz
Brazilský záložník Rivaldo předvedl na mistrovství světa 2002 jedno z nejtrapnějších simulování fotbalové historie. V zápase proti Turecku ho míč trefil do nohy, on se však skácel k zemi a držel se za obličej, jako by dostal tvrdý zásah do hlavy.
Autor: Profimedia.cz
To neuvěřitelné však mělo teprve přijít. Rozhodčí jeho „hereckému výkonu“ uvěřil a turecký hráč byl vyloučen. Rivaldo později dostal pokutu.
Autor: Profimedia.cz
Na šampionátu v roce 2010 zažila Francie naprostý rozklad. Po hádce trenéra Raymonda Domenecha s Nicolasem Anelkou byl útočník vyřazen z týmu a zbytek mužstva na protest odmítl trénovat.
Autor: AP
Skandál vyvrcholil posledním zápasem skupiny proti Jihoafrické republice, který Francie prohrála 1:2. Ze šampionátu odjížděl jeden z favoritů s ostudou už po základní skupině.
Autor: AP
Mistrovství světa 2014 pořádala Brazílie a byla zároveň jedním z favoritů na titul. Sen o domácím zlatu se ale rozplynul v semifinále proti Německu. Zápas se změnil v národní trauma.
Autor: Reuters
Brazilci se před vlastními fanoušky úplně sesypali a během šesti minut prvního poločasu inkasovali čtyři góly. Konečný výsledek 1:7 šokoval celý svět.
Autor: Reuters
Legendární Maradonova Boží ruka letos slaví 40. narozeniny. Stala se na mistrovství v roce 1986 v Mexiku. Slavný moment přišel ve čtvrtfinále Argentiny proti Anglii. Diego Maradona dostal míč do sítě rukou, rozhodčí si toho ale nevšiml. Později Maradona řekl, že šlo „trochu o hlavu Maradony a trochu o ruku Boží“.
Autor: El Grafico via AP, AP
Nebyl to však jediný jeho ikonický moment v tomto zápase. Jen čtyři minuty po Boží ruce následoval geniální sólový gól, o němž se dodnes mluví jako o nejkrásnějším gólu všech dob. Argentina vyhrála 2:1.
Autor: Puma
V roce 2006 proti sobě ve finále nastoupily Francie a Itálie. Legendární Zinédine Zidane hrál poslední zápas kariéry, jenže po slovní provokaci udeřil hlavou do hrudi Marca Materazziho.
Autor: Profimedia.cz
Po tomto faulu byl Zidane vyloučen a bohatou reprezentační kariéru rozhodně podle svých představ neukončil. Francie navíc nakonec ve finále padla, Itálie vyhrála na penalty.
Autor: Reuters