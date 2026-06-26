Mezi nejvíce překvapenými byl záložník Besfort Zeneli. „Jen jsem si říkal: Co se stalo? Pokud vím, žádná bouře nebyla,“ citoval ho švédský deník Aftonbladet.
Vysvětlení je ale jiné. Stadion, který je domovem klubu FC Dallas ze severoamerické soutěže Major League Soccer (MLS), prochází rozsáhlou rekonstrukcí za 182 milionů dolarů.
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Japonsko - Švédsko 1:1, vyrovnané klání, asijský tým vedení neudržel
Součástí prací byla i plánovaná demolice části tribun. Podle manažera švédského týmu Stefana Petterssona se však jedna z konstrukcí zřítila jiným směrem, než stavbaři původně zamýšleli.
„Naštěstí se nikomu nic nestalo. Hráči měli po příjezdu trochu vytřeštěné oči a ptali se, co se tady vlastně stalo,“ popsal Pettersson.
Vedení klubu FC Dallas následně ujistilo švédský tým i média, že šlo o kontrolovanou demolici v uzavřené stavební zóně. Nepoužívaly se výbušniny a trénink švédské reprezentace nebyl stavebními pracemi nijak omezen.
Švédové přitom řešili kuriózní situaci v důležité fázi turnaje. Po výhře nad Tuniskem a vysoké porážce s Nizozemskem potřebovali proti Japonsku bodovat. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1 a se ziskem čtyř bodů a vyrovnaným skóre 7:7 Švédové postoupí i ze třetího místa ve skupině.