Stylizované focení je poctou Vikingům, kteří se před více než tisíci lety vydali přes Atlantik a dopluli až k území dnešní Ameriky.
Hráči jsou na fotografii oblečeni jako bojovníci ze starých severských ság. V rukou drží meče a štíty, za zády mají ikonický drakar. Výsledkem je výrazná vizuální připomínka vikingské minulosti i symbolický odkaz na cestu za oceán.
Bojovná stylizace navíc zapadá do fotbalového příběhu současného Norska. Reprezentace se na světový šampionát vrací po dlouhých 28 letech a v historii turnaje si zahraje teprve počtvrté.
Autorem fotografie je britský fotograf David Yarrow. „Rád lidi fotím jinak, než jak jsou obvykle zachycováni. Věděl jsem, že to možná vyvolá kritiku, ale chtěl jsem pracovat s motivem cesty, která odkazuje až k Vikingům. Jako by se znovu vydávali na plavbu do Ameriky,“ vysvětlil Yarrow.,
Fanoušci na sociálních sítích ale reagují převážně nadšeně. Za necelý den nasbíral snímek na instagramu norské reprezentace bezmála 170 tisíc lajků a další rychle přibývají.
„Nejlepší týmové foto všech dob,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá to úžasně,“ přidal se další. Jiný fanoušek poznamenal: „Z Kattegatu rovnou do USA,“ čímž odkázal na populární seriál Vikingové. Právě s ním lidé snímek často srovnávají a v komentářích se objevují i gify s jeho hlavními postavami.