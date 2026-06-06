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Vikingové přicházejí! Norští fotbalisté ukázali před mistrovstvím epickou fotku

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  11:00
Norové přicházejí. A rovnou jako vikingové. Fotbalová reprezentace ze Skandinávie před odletem na mistrovství světa zaujala týmovou fotografií, na níž hráči pózují jako dávní severští válečníci. Snímek zveřejněný na oficiálním instagramu norského národního týmu nese jednoduchý, ale úderný popisek: „Norsko přichází“.
Norská fotbalová reprezentace, březen 2026

Norská fotbalová reprezentace, březen 2026 | foto: Profimedia.cz

Zápas Norsko - Švýcarsko, březen 2026
Zápas Norsko - Švýcarsko, březen 2026
Zápas Norsko - Švýcarsko, březen 2026
Zápas Norsko - Švýcarsko, březen 2026
6 fotografií

Stylizované focení je poctou Vikingům, kteří se před více než tisíci lety vydali přes Atlantik a dopluli až k území dnešní Ameriky.

Hráči jsou na fotografii oblečeni jako bojovníci ze starých severských ság. V rukou drží meče a štíty, za zády mají ikonický drakar. Výsledkem je výrazná vizuální připomínka vikingské minulosti i symbolický odkaz na cestu za oceán.

Bojovná stylizace navíc zapadá do fotbalového příběhu současného Norska. Reprezentace se na světový šampionát vrací po dlouhých 28 letech a v historii turnaje si zahraje teprve počtvrté.

Autorem fotografie je britský fotograf David Yarrow. „Rád lidi fotím jinak, než jak jsou obvykle zachycováni. Věděl jsem, že to možná vyvolá kritiku, ale chtěl jsem pracovat s motivem cesty, která odkazuje až k Vikingům. Jako by se znovu vydávali na plavbu do Ameriky,“ vysvětlil Yarrow.,

Fanoušci na sociálních sítích ale reagují převážně nadšeně. Za necelý den nasbíral snímek na instagramu norské reprezentace bezmála 170 tisíc lajků a další rychle přibývají.

„Nejlepší týmové foto všech dob,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá to úžasně,“ přidal se další. Jiný fanoušek poznamenal: „Z Kattegatu rovnou do USA,“ čímž odkázal na populární seriál Vikingové. Právě s ním lidé snímek často srovnávají a v komentářích se objevují i gify s jeho hlavními postavami.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice B vs. Jablonec BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Pardubice B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.50
  • 3.87
  • 4.21
Neratovice vs. BenátkyFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Neratovice vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 600.00
  • 120.00
  • -
Třinec vs. BlanskoFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Třinec vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • 1.15
  • 4.97
  • 10.40
Karviná B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Karviná B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Bohemians B vs. DomažliceFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Bohemians B vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 11.00
  • 5.40
  • 1.19
Slovácko B vs. Frýdek-MístekFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Slovácko B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
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