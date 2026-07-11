Z hrdiny Vozinhy je mořský šnek. Brankáři Kapverd vzdal hold španělský biolog

Ortea objevil v Karibiku drobného, jasně červeného měkkýše a vybral pro něj jméno Aldisa vozinha.
„Jméno vozinha jsme zvolili na počest Vozinhy, který sehrál významnou roli při debutu své země na mistrovství světa proti La Roja. Zbarvení tohoto druhu má být poctou tomuto úspěchu,“ uvedl pětasedmdesátiletý biolog.
Jeho vášeň pro fotbal se neprojevila poprvé. V roce 2019 pojmenoval drobného mořského šneka po bývalém brankáři Kostariky a Realu Madrid Keyloru Navasovi. Jiný druh zase nazval po kanonýrovi Gijónu a Barcelony Quinim.
Čtyřicetiletý Vozinha, jenž dříve chytal za Trenčín, hned v úvodu turnaje přispěl k jednomu z nejvíce překvapujících výsledků. Ostrovní africká země, jeden ze čtyř debutantů na letošním šampionátu, uhrála s úřadujícími evropskými mistry remízu 0:0, na níž se Vozinha podílel několika zákroky.
Španělsko zaváhalo pouze v tomto zápase, následujících pět vyhrálo a v úterním semifinále ho čeká Francie.
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Kapverdy nakonec nepřekvapily pouze tým z Pyrenejského poloostrova, na turnaji po 90 minutách neokusily porážku. Ve skupině hrály nerozhodně i s Uruguayí a Saúdskou Arábií, čímž si vysloužily postup do úvodního kola vyřazovací fáze.
Zápas s Argentinci fotbalisté z Afriky dotáhli až do prodloužení, v němž obhájcům zlata podlehli.