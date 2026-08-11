Po odchodu z Realu Madrid byl Mourinho připraven zamířit na Old Trafford. „Když jsem opustil Real Madrid, podepsal jsem smlouvu s Manchesterem United, kde jsem měl nahradit Sira Alexe Fergusona,“ prozradil portugalský kouč.
Nakonec ale přišel nečekaný obrat. The Special One, jak se Mourinhovi přezdívá, se rozhodl vrátit do Chelsea, kde už dříve působil. „Bylo to rozhodnutí, které jsem udělal srdcem,“ vysvětlil.
Ferguson v dokumentárním filmu během rozhovoru přiznal, že mu Portugalec jeden večer zavolal a plakal. A řekl: „Alexi, nezvládnu to.“ Mourinho měl s Chelsea silné pouto, během jeho prvního působení u londýnského celku ji dovedl ke dvěma titulům v Premier League, k jednomu triumfu FA Cupu a dvěma ligovým pohárům. „Důvod, který mi dal, jsem chápal, ale byl jsem zklamaný,“ řekl Ferguson.
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Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky
United tak místo něj převzal David Moyes, který však u týmu vydržel pouze jednu sezonu. Mourinho se na Old Trafford přece jen dostal, jen o tři roky později. V roce 2016 nahradil Louise van Gaala a s Manchesterem United vyhrál Evropskou ligu, ligový pohár a Community Shield.