U oltáře s motorkou. Závodník originálně prodloužil smlouvu, svatebčané plakali

Autor:
  9:30
Stáj Aprilia zvolila k oznámení nové smlouvy způsob, který v paddocku MotoGP rozhodně nezapadl. Místo klasické tiskové zprávy totiž svého jezdce symbolicky oženila s motorkou. Na okruhu v Sepangu uspořádala svatbu, vydala oddací list a zveřejnila video, ve kterém si Marco Bezzecchi bere svůj závodní stroj.
Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...

Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu originálním způsobem. Italskému závodníkovi vystrojila svatbu s jeho motorkou. | foto: Instagram @aprilia

Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...
Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...
Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...
Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...
18 fotografií

Na první pohled bizarní stylizace přitom nebyla náhodná. Aprilia tím navázala na moment z loňského závodu ve Valencii, kdy Bezzecchi po dojezdu symbolicky poklekl před svou motorkou, jako by ji žádal o ruku. Teď mu tým tenhle „slib“ vrátil a dal jasně najevo, že jejich vztah bude pokračovat minimálně do konce sezony 2028.

aprilia

The ceremony everyone’s been waiting for

Marco and the RS-GP Albarosa say yes with a multi-year contract ✍️

#Aprilia #MotoGP #SimplyTheBez #motorsport

2. února 2026 v 8:00, příspěvek archivován: 2. února 2026 v 13:29
oblíbit odpovědět uložit

„Jsem nesmírně rád, že jsem smlouvu prodloužil na další dva roky. Od prvního dne v týmu jsem měl v hlavě to, že tu chci budovat dlouhodobý projekt. Cítím obrovskou podporu celého týmu i továrny v Noale a doufám, že jim zvládnu jejich důvěru oplatit,“ uvedl Bezzecchi v oficiálním prohlášení.

Salač dojel ve Valencii pátý, trest za tlak v pneumatikách ho srazil o devět příček

Samotné prodloužení kontraktu přitom není až takovým překvapením. Sedmadvacetiletý Ital zakončil svou první sezonu u stáje ve velkém stylu, když nasbíral tři vítězství, několik dalších pódií a celkově obsadil třetí místo v šampionátu. V závěru roku navíc převzal roli týmové jedničky poté, co se jeho týmový kolega Jorge Martín potýkal se sérií zranění.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Šramková vs. ValdmannováTenis - - 3. 2. 2026:Šramková vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Havlíčková vs. BoulterováTenis - - 3. 2. 2026:Havlíčková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
3. 2. 12:00
  • 2.34
  • -
  • 1.60
Karviná vs. Frýdek-MístekHázená - 17. kolo - 3. 2. 2026:Karviná vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
3. 2. 17:00
  • 1.00
  • 22.60
  • 21.80
McNallyová vs. MartincováTenis - - 3. 2. 2026:McNallyová vs. Martincová //www.idnes.cz/sport
3. 2. 18:00
  • 1.22
  • -
  • 4.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton

Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec.

Už Shakira opěvovala Afriku v songu pro mistrovství světa, teď si s ní notují i fotbalové Teplice. Mají za sebou první inspekční cestu do Nigérie a hlavní skaut ligového klubu Petr Brabec viděl spolu...

3. února 2026  10:30

Taky chceme na olympiádu, protestovaly sdruženářky. Až budete populární, vzkázal MOV

Sdruženářky protestují proti nezařazení jejich závodů do programu olympijských...

Jak avizovaly, tak učinily. Sdruženářky se vzbouřily proti absenci ženských disciplín na nadcházející olympiádě v Cortině a Milánu a protestovaly. Před startem posledního závodu před začátkem her...

3. února 2026  10:28

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47,  aktualizováno  3. 2. 10:17

Tragédie v Kanadě. Při střetu s náklaďákem zemřeli tři juniorští hokejisté

Vyvěšené dresy na památku JJ Wrighta, Camerona Casorsa a Cadena Finea.

Kanadským hokejem otřásla tragická autonehoda, při níž v pondělí cestou na trénink zahynuli tři juniorští hráči. Střet osobního automobilu s tahačem nepřežili talentovaní hokejisté ve věku 17 a 18...

3. února 2026  10:11

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

U oltáře s motorkou. Závodník originálně prodloužil smlouvu, svatebčané plakali

Stáj Aprilia oznámila prodloužení kontraktu s Marcem Bezzecchim opravdu...

Stáj Aprilia zvolila k oznámení nové smlouvy způsob, který v paddocku MotoGP rozhodně nezapadl. Místo klasické tiskové zprávy totiž svého jezdce symbolicky oženila s motorkou. Na okruhu v Sepangu...

3. února 2026  9:30

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Jake DeBrusk v brankovišti najíždí do Karla Vejmelky.

V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš...

3. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:34

Černý blesk z Kitzbühelu. Před 70 lety Cortina zrodila nejlepšího lyžaře historie

Toni Sailer slaví vítězství v olympijském obřím slalomu.

Debaty o tom, kdo je nejlepším alpským lyžařem všech dob, budou nejspíš věčné. Ale pokud někdo v rekordně krátkém čase zdrcujícím způsobem dokázal vyhrát všechno, co se dalo, pak to bezpochyby byla...

3. února 2026  8:30

Charlotte je nejlepší za deset let. Pelicans nestačil ani náskok přes 20 bodů

LaMelo Ball najíždí do koše přes bránícího Ziona Williamsona.

Basketbalisté Charlotte zvítězili v pondělním utkání NBA 102:95 nad New Orleans a připsali si sedmou výhru za sebou. Hornets prožívají nejlepší období za posledních deset let, naposledy zaznamenali...

3. února 2026  8:24

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.