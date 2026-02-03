Na první pohled bizarní stylizace přitom nebyla náhodná. Aprilia tím navázala na moment z loňského závodu ve Valencii, kdy Bezzecchi po dojezdu symbolicky poklekl před svou motorkou, jako by ji žádal o ruku. Teď mu tým tenhle „slib“ vrátil a dal jasně najevo, že jejich vztah bude pokračovat minimálně do konce sezony 2028.
„Jsem nesmírně rád, že jsem smlouvu prodloužil na další dva roky. Od prvního dne v týmu jsem měl v hlavě to, že tu chci budovat dlouhodobý projekt. Cítím obrovskou podporu celého týmu i továrny v Noale a doufám, že jim zvládnu jejich důvěru oplatit,“ uvedl Bezzecchi v oficiálním prohlášení.
|
Salač dojel ve Valencii pátý, trest za tlak v pneumatikách ho srazil o devět příček
Samotné prodloužení kontraktu přitom není až takovým překvapením. Sedmadvacetiletý Ital zakončil svou první sezonu u stáje ve velkém stylu, když nasbíral tři vítězství, několik dalších pódií a celkově obsadil třetí místo v šampionátu. V závěru roku navíc převzal roli týmové jedničky poté, co se jeho týmový kolega Jorge Martín potýkal se sérií zranění.