Mor oznámil své rozhodnutí prostřednictvím emotivního příspěvku na Instagramu. „Moje srdce chce stále hrát, ale moje tělo mi říká, že teď potřebuje něco jiného,“ vzkázal fanouškům.
Zároveň vysvětlil, že se s podobnými obtížemi potýká delší dobu. Rozhodnutí nebylo jednoduché, fotbal totiž miluje odmala a profesionální kariéra pro něj představovala splněný sen. Konkrétní zdravotní potíže však blíže nespecifikoval.
Jeho dosavadní zaměstnavatel NEC Nijmegen následně potvrdil, že se s hráčem dohodl na okamžitém ukončení spolupráce. Mor přitom do nizozemského klubu zamířil teprve letos v létě a podepsal smlouvu až do roku 2028. Za NEC stihl odehrát sedm soutěžních utkání, v nichž vstřelil jeden gól a přidal jednu asistenci.
Poslední zápas absolvoval 12. září proti Cambuuru, od té doby už do hry nezasáhl. Trenér Dick Schreuder v minulých dnech upozorňoval především na problémy s jeho fyzickou kondicí a zdravotním stavem. Podle informací německých médií se v minulosti potýkal mimo jiné s potížemi v oblasti stehen a třísel.
Když v roce 2016 přicházel do Borussie Dortmund z dánského Nordsjaellandu, německý celek za něj zaplatil přibližně deset milionů eur. Mor zaujal především mimořádnou technikou, rychlostí a schopností obejít soupeře v souboji jeden na jednoho. Právě díky svému hernímu stylu si vysloužil přezdívku „turecký Messi“.
Očekávání byla obrovská. V Dortmundu však příliš prostoru nedostal. Během jediné sezony nastoupil do 19 soutěžních utkání a zaznamenal jedinou branku. Už v létě 2017 se tak stěhoval do španělské Celty Vigo, která za něj podle tehdejších informací zaplatila přibližně třináct milionů eur.
Ani ve Španělsku se ale nedokázal naplno prosadit. Následovala hostování v dalších klubech a později také angažmá v Turecku. Oblékal dresy Galatasaraye, Olympiakosu Pireus, Fatihu Karagümrük či Fenerbahce Istanbul. Ani na těchto adresách se mu nepodařilo naplnit svůj potenciál.
Zajímavá byla také jeho reprezentační kariéra. Mor se narodil v dánské Kodani a nejprve nastupoval za mládežnické výběry Dánska. Později se rozhodl reprezentovat Turecko, za jehož seniorský tým debutoval v roce 2016. Ve stejném roce se dostal také do nominace na mistrovství Evropy ve Francii. Za tureckou reprezentaci nakonec odehrál patnáct zápasů.
Přestože nyní dává fotbalu na neurčitou dobu sbohem, definitivně dveře k návratu nezavírá. „Nevím, co přinese budoucnost, ale hluboko uvnitř stále doufám, že se jednoho dne budu moci vrátit na trávník,“ uvedl.