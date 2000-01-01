Závodníci formule 1 mají momentálně neplánovanou pauzu, během které se seriál na chvíli zastavil. Dva dubnové podniky, Velká cena Bahrajnu a Velká cena Saúdské Arábie, byly zrušeny kvůli konfliktu na Blízkém východě a kalendář se znovu rozjede až začátkem května v Miami. Vedle práce na monopostech tak mají piloti prostor i na odpočinek a někteří z nich ho využili po svém. Vyrazili na velké sportovní akce a užili si sport z druhé strany. Podívejte se, kde se piloti F1 objevili.
Krátce po Velké ceně Japonska vyrazil průběžný lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli na basketbalové utkání 33. kola Euroligy mezi Virtusem Bologna a Paříží, aby podpořil klub ze svého rodného města.
Podobně si pauzu od závodního programu zpestřil i loňský mistr světa Lando Norris. Fotografové ho zachytili v hledišti během čtvrtfinálového utkání Ligy mistrů mezi Sportingem Lisabon a Arsenalem na Estádio José Alvalade v Lisabonu.
Atmosféru čtvrtfinále Ligy mistrů si nenechali ujít ani bývalí stájoví kolegové Pierre Gasly a Esteban Ocon, kteří dorazili na zápas Paris Saint-Germain proti Liverpoolu.
Stejné utkání si přišel užít také jezdec Red Bullu Isack Hadjar.
Pozornost jezdců formule 1 přitáhl i tenisový turnaj Masters v Monte Carlu. Čtvrtfinálový zápas Jannika Sinnera navštívil George Russell z Mercedesu.
V hledišti nechyběl ani během finále proti Carlosi Alcarazovi.
Finálové utkání si nenechal ujít také rodák z Monte Carla a jezdec Ferrari Charles Leclerc.
Už o den dříve dorazili na kurty Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto a Alexander Albon, kteří společně sledovali semifinálové zápasy turnaje.
Společně s dalším jezdcem F1 Oscarem Piastrim se pak potkali i s Jannikem Sinnerem.
Jen o den později vyrazil Oliver Bearman podpořit svého kamaráda, cyklistického fenoména Tadeje Pogačara, do cíle závodu Paříž–Roubaix.
Sportovní události nevynechává ani čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Ten tentokrát zůstal u motorsportu a na legendárním okruhu Paul Ricard zavítal do paddocku GT World Challenge za svými kolegy z týmu Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
