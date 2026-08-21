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Moje srdce bude navždy modré. Rodri se rozloučil se City dojemným vzkazem

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  7:00
Rodrigo Hernández Cascante z Manchesteru City slaví vyrovnávací gól v utkání...

Rodrigo Hernández Cascante z Manchesteru City slaví vyrovnávací gól v utkání proti Chelsea. | foto: Reuters

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Za sedm let odehrál 298 zápasů a získal 14 trofejí včetně té pro vítěze Ligy mistrů. Před pár dny ale Rodri opustil Manchester City a zamířil do Barcelony. Španělský záložník ale dal jasně najevo, že na klub nezanevře. Při loučení poslal fanouškům dojemný vzkaz.

„Není to tak, že bych Manchester opouštěl. Myslím, že jen přecházím do jiného týmu, ale moje srdce navždy bude spojeno s tímto městem a klubem,“ řekl Rodri v posledním rozhovoru pro web City.

„Po sedmi letech je podle mě ten správný moment říct sbohem a udělat tečku za tímto krásným příběhem. Snažím se dívat na to všechno, co jsme tu prožili, a myslím, že obě strany, klub i já, na to mohou být hrdé,“ dodal.

mancity

A personal message from Rodri.

18. srpna 2026 v 19:35, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 13:27
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Rodri zažil v Manchesteru City jedno z nejúspěšnějších období v historii klubu. Vyhrál čtyři tituly v Premier League, čtyři Ligové poháry, dva FA Cupy, Ligu mistrů, evropský Superpohár, mistrovství světa klubů a dvakrát Community Shield.

Jeho nejslavnější okamžik přišel v roce 2023. Právě Rodri vstřelil vítězný gól ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán a zajistil City historicky první triumf v soutěži. Zároveň tím završil slavný treble.

Zvláštní místo v jeho srdci mají také fanoušci. Rodri vzpomínal na jejich podporu během dlouhé pauzy po vážném zranění kolena. Když se následně vrátil na trávník, přivítali ho s obrovskými emocemi. „Tohle mě rozplakalo, byl jsem hrdý. Někdy vás ve fotbale podporují jen v dobrých chvílích, ale oni to dokázali v těch dobrých i špatných,“ vzpomínal.

Jeho závěrečná slova pak mluví za vše. „Moje srdce bude navždy modré. Manchester City pro mě bude vždycky domovem.“

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