„Není to tak, že bych Manchester opouštěl. Myslím, že jen přecházím do jiného týmu, ale moje srdce navždy bude spojeno s tímto městem a klubem,“ řekl Rodri v posledním rozhovoru pro web City.
„Po sedmi letech je podle mě ten správný moment říct sbohem a udělat tečku za tímto krásným příběhem. Snažím se dívat na to všechno, co jsme tu prožili, a myslím, že obě strany, klub i já, na to mohou být hrdé,“ dodal.
Rodri zažil v Manchesteru City jedno z nejúspěšnějších období v historii klubu. Vyhrál čtyři tituly v Premier League, čtyři Ligové poháry, dva FA Cupy, Ligu mistrů, evropský Superpohár, mistrovství světa klubů a dvakrát Community Shield.
Jeho nejslavnější okamžik přišel v roce 2023. Právě Rodri vstřelil vítězný gól ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán a zajistil City historicky první triumf v soutěži. Zároveň tím završil slavný treble.
Zvláštní místo v jeho srdci mají také fanoušci. Rodri vzpomínal na jejich podporu během dlouhé pauzy po vážném zranění kolena. Když se následně vrátil na trávník, přivítali ho s obrovskými emocemi. „Tohle mě rozplakalo, byl jsem hrdý. Někdy vás ve fotbale podporují jen v dobrých chvílích, ale oni to dokázali v těch dobrých i špatných,“ vzpomínal.
Jeho závěrečná slova pak mluví za vše. „Moje srdce bude navždy modré. Manchester City pro mě bude vždycky domovem.“