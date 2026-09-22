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Salah má průšvih kvůli svému Rolls-Roycu. V Anglii dostal půlroční zákaz řízení

Autor:
  16:16
Mohamed Salah slaví gól do sítě Nového Zélandu na mistrovství světa.

Mohamed Salah slaví gól do sítě Nového Zélandu na mistrovství světa. | foto: Darryl DyckAP

Mohamed Salah v dresu Trabzonsporu.
Rozhodčí Francois Letexier diskutuje s egyptskými fotbalisty.
Egyptský křídelník Mohamed Salah s míčem u nohy během utkání s Argentinou.
Liverpoolský křídelník Mohamed Salah oslavuje svůj gól s Jeremiem Frimpongem.
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Mohamed Salah má v Anglii na šest měsíců zákaz řízení. Jeho Rolls-Royce totiž na jaře zachytil radar při překročení rychlosti. Egyptský fotbalista ale nakonec nebyl potrestán přímo za samotnou rychlou jízdu. Problémem bylo, že policii neposkytl informace o tom, kdo v danou chvíli seděl za volantem.

K incidentu došlo 27. března ve Wilmslow v hrabství Cheshire. Kamera zaznamenala Salahův vůz při rychlosti 36 mil za hodinu, tedy přibližně 58 km/h, v úseku s limitem 30 mil za hodinu (48 km/h). Policie následně požadovala informace potřebné k identifikaci řidiče.

Salah na výzvu podle soudních dokumentů nereagoval a k obvinění nevznesl žádnou námitku. Soud ve Warringtonu ho proto uznal vinným z neposkytnutí informací potřebných k identifikaci řidiče. Případ byl projednán v rámci takzvaného Single Justice Procedure, při kterém mohou magistrátní soudci rozhodovat bez veřejného jednání.

Výsledkem je šestiměsíční zákaz řízení a povinnost zaplatit celkem 1044 liber, tedy přibližně 30 tisíc korun. Z dostupných informací není jasné, kdo vůz v době přestupku skutečně řídil. I když za volantem pravděpodobně doopravdy seděla egyptská fotbalová star.

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Zajímavé je také načasování celé události. K překročení rychlosti došlo jen tři dny poté, co Salah oznámil svůj odchod z Liverpoolu, kde strávil devět let. Za klub odehrál 442 zápasů a nastřílel 257 gólů. Po sezoně 2025/26 následně zamířil do tureckého Trabzonsporu.

A tam se čtyřiatřicetiletému útočníkovi náramně daří. Po šesti ligových zápasech má na kontě sedm branek a nedávno se blýskl hattrickem při vítězství Trabzonsporu 4:0 nad Galatasarayem.

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