K incidentu došlo 27. března ve Wilmslow v hrabství Cheshire. Kamera zaznamenala Salahův vůz při rychlosti 36 mil za hodinu, tedy přibližně 58 km/h, v úseku s limitem 30 mil za hodinu (48 km/h). Policie následně požadovala informace potřebné k identifikaci řidiče.
Salah na výzvu podle soudních dokumentů nereagoval a k obvinění nevznesl žádnou námitku. Soud ve Warringtonu ho proto uznal vinným z neposkytnutí informací potřebných k identifikaci řidiče. Případ byl projednán v rámci takzvaného Single Justice Procedure, při kterém mohou magistrátní soudci rozhodovat bez veřejného jednání.
Výsledkem je šestiměsíční zákaz řízení a povinnost zaplatit celkem 1044 liber, tedy přibližně 30 tisíc korun. Z dostupných informací není jasné, kdo vůz v době přestupku skutečně řídil. I když za volantem pravděpodobně doopravdy seděla egyptská fotbalová star.
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Zajímavé je také načasování celé události. K překročení rychlosti došlo jen tři dny poté, co Salah oznámil svůj odchod z Liverpoolu, kde strávil devět let. Za klub odehrál 442 zápasů a nastřílel 257 gólů. Po sezoně 2025/26 následně zamířil do tureckého Trabzonsporu.
A tam se čtyřiatřicetiletému útočníkovi náramně daří. Po šesti ligových zápasech má na kontě sedm branek a nedávno se blýskl hattrickem při vítězství Trabzonsporu 4:0 nad Galatasarayem.