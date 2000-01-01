náhledy
Olympijský oheň v Miláně sotva dohořel a italská metropole už hostila další velkou společenskou událost. Milánský Fashion Week tradičně přitahuje osobnosti z celého světa, včetně sportovních hvězd. Letošní týden módy si proto nenechali ujít medailisté z nedávné olympiády ani legendy světového sportu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Milánský týden módy navštívila tenistka Aryna Sabalenková. Do italské metropole dorazila na přehlídku značky Gucci, s níž od letošního roku spolupracuje jako ambasadorka.
Autor: DPA / IK ALDAMA, ČTK
Aktuální světová jednička nechyběla ani na slavnostní večeři, kterou značka uspořádala pro vybrané hosty.
Autor: COBRA TEAM / Backgrid UK, Profimedia.cz
Mezi VIP hosty značky Gucci patřil také italský jezdec formule 1 Kimi Antonelli.
Autor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash, Profimedia.cz
Pilot Mercedesu, který má za sebou nedávný rozchod s českou motokárovou závodnicí Eliškou Bábíčkovou, si přehlídku užil ve společnosti zpěváka Shawna Mendese (uprostřed) a bývalého fotbalisty, dnes modela, Romea Beckhama (vlevo).
Autor: AP / Luca Bruno, ČTK
Do Milána dorazil i Romeův otec, bývalá fotbalová superhvězda David Beckham, který byl jedním z hostů představení nové kolekce Boss.
Autor: Instagram @davidbeckham
Přehlídku sledoval z první řady po boku generálního ředitele značky Daniela Griedera a jihokorejského rappera vystupujícího pod jménem S.Coups.
Autor: Instagram @davidbeckham
Pozvání do Milána od značky Boss přijala také německá sprinterka a influencerka Alica Schmidtová.
Autor: Riccardo Giordano / IPA, Profimedia.cz
Hned několik událostí v rámci týdne módy navštívila legenda freestylového lyžování Eileen Gu. Držitelka šesti olympijských medailí, tří z Pekingu a tří z letošních her, nejprve zamířila na akci luxusní italské značky Brunello Cucinelli.
Autor: Instagram @eileengu
Na stejné akci se setkala s hvězdnou basketbalistkou týmu Indiana Fever Caitlin Clarkovou.
Autor: Abaca Press / Alamy, Profimedia.cz
Na představení nového parfému od Emporio Armani nechyběla italská rychlobruslařka Arianna Fontanaová. Na hrách v Miláně a Cortině vybojovala tři medaile a celkově má ze short tracku už čtrnáct olympijských cenných kovů, což z ní dělá nejúspěšnější olympioničku v historii italského sportu.
Autor: Backgrid USA, Profimedia.cz
Značka Emporio Armani, oficiální dodavatel olympijské kolekce pro italskou reprezentaci, pozvala na další ze svých akcí většinu domácích medailistů. Na snímku jsou zleva snowboardcrossařka Michela Moioliová, akrobatická lyžařka Flora Tabanelliová, biatlonistka Dorothea Wiererová, krasobruslař Matteo Rizzo, krasobruslařský pár Marco Fabbri s Charlène Guignardovou, rychlobruslařka Arianna Fontanaová, biatlonistka Lisa Vittozziová a curlerská dvojice Stefania Constantiniová a Amos Mosaner.
Autor: SGP / Sipa USA, Profimedia.cz
Oblíbená biatlonistka Dorothea Wiererová, která na letošních olympijských hrách ukončila profesionální kariéru, zapózovala se stříbrnou medailí ze smíšené štafety.
Autor: Abaca Press / Alamy, Profimedia.cz
Později se však sama proměnila v modelku italského týdne módy, když vystoupila na přehlídce sportovní značky Adidas.
Autor: Instagram @dorothea_wierer
Kolegu na přehlídkovém mole jí dělal mimo jiné legendární italský fotbalový útočník Alessandro Del Piero, mistr světa z roku 2006 a dlouholetá ikona Juventusu Turín.
Autor: Instagram @dorothea_wierer
Jako divák přišel Del Piera podpořit jeho dlouholetý spoluhráč a přítel Gianluigi Buffon. Doprovod mu dělala manželka, sportovní novinářka a komentátorka Ilaria D’Amico, která byla v minulosti spojována s brankářovým rozvodem s českou modelkou Alenou Šeredovou.
Autor: Francesco Enriquez / IPA, Profimedia.cz