|
Módní svátek v Miláně. Které sportovní hvězdy zazářily na Fashion Weeku?
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?
Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos
Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel
Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel...
ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, poprvé hrozí Kuol, domácí brankář ale kryje
Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Aby sparťanští fotbalisté mohli tuhle sérii prodloužit i v této sezoně, musí nejprve vyřadit ve čtvrtfinále Mladou Boleslav. Zápas má výkop ve...
Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy
Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...
Třináct koček, kůň i známý člen paddocku. Podívejte se na mazlíčky pilotů formule 1
Krásná nevěsta, elegantní ženich – a neodolatelný svědek. Přesně tak fanoušci na internetu hodnotí fotografie ze svatby pilota formule 1 Charlese Leclerca a Alexandry Saint Mleux. Po boku ženicha...
Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku
Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...
Brazilci přišli o oporu. Na MS jim bude chybět zraněný Rodrygo z Realu Madrid
Útočník Realu Madrid Rodrygo si v pondělním utkání španělské fotbalové ligy s Getafe přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a má prasklý meniskus. „Bílý balet“ to oznámil na svém webu....
Pořadatelé navedli běžkyni mimo trať. Připravili ji tím o titul i odměnu za výhru
Ještě necelé tři kilometry před cílem vedla Jessica McClainová mistrovství USA v půlmaratonu. Před sebou měla volnou silnici, za sebou soupeřky mimo dohled. V Atlantě směřovala k prvnímu národnímu...
Šulc? Jsme optimisté, řekl Trunda. Mluvil i o smlouvě pro šéfa rozhodčích
Sto dní do mistrovství světa, třiadvacet do klíčové baráže. „Atmosféra je pracovní, máme naplánovaný každý den,“ řekl David Trunda, šéf českého fotbalu, po úterním jednání výkonného výboru. I na něm...
Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?
Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov....
Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?
Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...
Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat
Mistrovství světa jezdců formule 1 v roce 2026 má na programu 24 zastávek. Sezona startuje 8. března v Melbourne a vyvrcholí 6. prosince v Abú Zabí. Kompletní program závodů, aktuální výsledky,...
Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard
Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...