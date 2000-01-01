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Judu Bellinghamovi se nedaří jen na fotbalovém hřišti, ale také ve světě módy. Záložník Realu Madrid si vybudoval pověst módní ikony, o kterou se přetahují přední světové značky. Rád kombinuje eleganci s ležérním stylem a svými outfity se pravidelně chlubí na sociálních sítích. Podívejte se na některé z jeho nejzajímavějších módních kreací.
Autor: AP
Třiadvacetiletý fotbalista mimo hřiště pravidelně ukazuje, jak vypadá stylové oblečení. Na tomto snímku oblékl hedvábný komplet značky Dior s charakteristickým monogramem v modrobílé barevné kombinaci.
Autor: Instagram/@judebellingham
V květnu při návštěvě Amsterodamu vsadil na nadčasové odstíny hnědé. Klasickou čokoládově hnědou bundu s límečkem zkombinoval s jednoduchým bílým tričkem a béžovými kalhotami.
Autor: Instagram/@judebellingham
Zde záložník Realu Madrid zvolil nádech retra. Oblékl zelenobílé pruhované polo tričko od Louis Vuitton, které doplnil kšiltovkou značky Chrome Hearts.
Autor: Instagram/@judebellingham
Ve výrazné teplákové soupravě Palm Angels ukázal, že se nebojí ani pastelových barev. Bunda v odstínu cukrové vaty zaujala duhovými pruhy na rukávech, zatímco kalhoty celý outfit dokonale sladily.
Autor: Instagram/@judebellingham
Během volna si fotbalová ikona užívala moře a slunečních paprsků v bílém háčkovaném kompletu s veselými letními motivy ovoce. Model pochází od značky Casablanca, která patří mezi oblíbence fotbalových hvězd.
Autor: Instagram/@judebellingham
Rychlé selfie ve vzdušném světle žlutém kompletu, který je vhodný do přímořských oblastí.
Autor: Instagram/@judebellingham
Fotbalista se nebojí ani kombinací džínoviny. Při pobytu v Dubaji vynesl nenápadný komplet tvořený košilí a kalhotami a doplnil jej černými slunečními brýlemi.
Autor: Instagram/@judebellingham
V září předvedl hnědý komplet značky Sandro.
Autor: Instagram/@judebellingham
Jude Bellingham je ambasadorem značky Louis Vuitton. Stal se jednou z tváří pánské kolekce Formalwear pro jaro a léto 2026, která byla oficiálně uvedena v srpnu 2025.
Autor: Instagram/@judebellingham
Kolekci navrhl Pharrell Williams, americký hudebník, producent a zpěvák.
Autor: Instagram/@judebellingham
Bellingham bývá díky svému módnímu vkusu přirovnáván k Davidu Beckhamovi. Ten v době největší slávy platil za módní ikonu a dodnes je známý svým vytříbeným stylem. A stejně jako on se Bellingham nezalekl pózování ve spodním prádle. Před několika dny se na sociálních sítích pochlubil snímky z reklamní kampaně značky Calvin Klein.
Autor: Instagram/@judebellingham
Zájem o Bellinghama coby modela projevila také značka Adidas. Fotbalista v její kampani pózoval v pudrově šedé pyžamové soupravě s růžovými pruhy a kopačkami Adidas Predator.
Autor: Instagram/@judebellingham