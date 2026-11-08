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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou
Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...
Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy
Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...
Česko – Německo v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen a kurzy
České hokejistky nastoupí v úterý ke třetímu utkání na mistrovství světa v Dánsku. Po porážce se Švýcarskem 1:2 v prodloužení je čeká souboj s Německem. Kde zápas sledovat v přímém přenosu, jak si...
Má být zlatá, ne stříbrná. Lucemburčané se zlobí proti sesazení Schreiberové
Lucemburská cyklistická federace podala oficiální protest proti rozhodnutí jury, které po sobotním závodě elitní kategorie cyklokrosařek na mistrovství Evropy v nizozemském Zeddamu připravilo o titul...
Nejtěžší boj sváděl mimo kurt. Tenista přiznal, že se pokusil o sebevraždu
Švýcarský tenista Leandro Riedi se na Instagramu svěřil s bolestnou zkušeností. Čtyřiadvacetiletý rodák z Curychu přiznal, že se před více než dvěma lety pokusil o sebevraždu.
Polsko chválí a dobře ví, co chce ukázat v repre. Svatoňová vyhlíží velkou premiéru
Víceúčelová hala v Oviedu po nedávné rekonstrukci pořádně prokoukla a pod vysokým stropem se už přes rok znovu konají sportovní klání. Před tribunami pro téměř pět a půl tisíce fanoušků se v úterý...
Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel
Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu,...
Davos – Plzeň: Kde sledovat osmifinále hokejové Ligy mistrů, kurzy
Hokejisté Plzně vstupují do osmifinále Ligy mistrů jako jediný tým, který v základní části neztratil ani bod. V úterý 10. listopadu od 19:45 nastoupí na ledě švýcarského Davosu s českým útočníkem...
SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku
K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...
Neymar, Cafu a další. Podívejte se, kdo dorazil na Velkou cenu Brazílie F1
Velká cena Brazílie formule 1 přilákala do Sao Paula známé osobnosti ze světa sportu. Největší pozornost poutal domácí fotbalista Neymar, který se během závodního víkendu potkal také se sedminásobným...
Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu...
Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu
Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...
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Aréna v Davosu? Hokejový chrám, vzpomíná Rohlík před play off Ligy mistrů
Když do arény vejdete, zaryje se vám do vzpomínek na celý život. Zimní stadion ve švýcarském Davosu, v současnosti nesoucí název Zondacrypto Arena, je podle mnohých nejkrásnějším hokejovým stánkem na...
Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká
Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...