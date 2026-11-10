Modlím se, aby byla poslední. Vonnová podstoupila devátou operaci

Autor:
  11:27
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Lindsey Vonnová

Lindsey Vonnová | foto: AP

Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová
36 fotografií
Lindsey Vonnová má za sebou další operaci. Americká lyžařka se v pondělí 9. listopadu podstoupila už devátý chirurgický zákrok v tomto roce. Doufá, že tentokrát naposledy. Před sebou má však další dlouhé měsíce rekonvalescence.

Pondělní operace prozatím uzavřela sérii zákroků, které Vonnová podstoupila po únorovém zranění na olympijských hrách. Zdravotní problémy přitom začaly už týden před jejich zahájením, kdy si při závodě Světového poháru přetrhla přední zkřížený vaz v koleni. Přesto se rozhodla na olympiádě startovat. Její účast však skončila vážným pádem při sjezdu poté, co lyžařskou holí zachytila o branku na trati.

Záchranáři ji vrtulníkem transportovali do nemocnice v italském Trevisu, kde absolvovala čtyři operace, jejichž cílem bylo stabilizovat poraněnou nohu. Další náročná operace následovala po návratu do USA. Nyní lyžařka uvedla, že větších či menších zákroků letos absolvovala celkem devět.

Přestože v posledních měsících hodně cvičila, účastnila se společenských akcí a cestovala, stále se zotavovala a připravovala na další náročnou operaci, o níž už na jaře hovořila jako o „snad poslední“. Nyní termín zákroku nastal, lyžařka však podle všeho zdaleka nemá vyhráno.

„Tenhle den se v mém kalendáři rýsoval už dlouho. A teď konečně je tu,“ napsala k videu na Instagramu, které naplánovala ke zveřejnění na dobu, kdy bude ležet na operačním sále. „Byla jsem z toho nervózní a měla jsem obavy. Zároveň se ale těším, že snad konečně budu moct nechat všechno za sebou. Je to má devátá operace a teď se budu modlit, aby byla poslední.“

Chirurgové jí měli nyní odstranit kovové destičky a šrouby, kterými zpevnili komplikovanou zlomeninu holenní kosti utrpěnou při olympijském pádu. Následně měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního zkříženého vazu, kterou dosud nebylo možné provést.

Doslova v předvečer operace navštívila Lindsey Vonnová charitativní galavečer LACMA Art+Film Gala pořádaný módním domem Gucci.

„Celých devět měsíců jsem čekala, až se kost zahojí, abychom mohli vaz opravit. Kost už je zahojená, což je skvělá zpráva. Jenže to samozřejmě znamená dalších šest až devět měsíců rekonvalescence, jako po běžné operaci předního zkříženého vazu. Navíc po odstranění všech šroubů zůstanou v kosti otvory, které se také musí zahojit. Tak mi držte palce,“ vysvětlila.

Zároveň upozornila, že průběh operace nemusí být zcela předvídatelný. „Během operace se ještě mohou některé věci změnit, takže musíme počkat, jak všechno dopadne. Jakmile budu po operaci a začnu se zotavovat, budu vás průběžně informovat o svých pokrocích,“ slíbila fanouškům.

Trojnásobná olympijská vítězka také poděkovala za podporu, které se jí během uplynulých měsíců dostávalo. Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada povzbudivých komentářů a přání brzkého uzdravení. Reagoval i její partner, francouzský lyžař Matthieu Bailet.

Lindsey Vonnová na přehlídce L’Oréal Paris v září 2026

V rozhovoru pro magazín People se Vonnová krátce před zákrokem vrátila také ke svému zářijovému debutu na přehlídkovém mole v Paříži. Právě tehdy podle svých slov konečně našla odvahu ukázat jizvy po předchozích operacích.

„Je to ironie. Na přehlídce L’Oréal Paris jsem se konečně cítila natolik sebevědomě, že jsem mohla bez ostychu ukázat všechny své jizvy. A teď mi je znovu otevřou. Takže zase na začátek, ale to nevadí. Takové věci se stávají. To je život. Půjdeme dál,“ zdůraznila.

Užívám si i dřu. Lindsey Vonnová se chystá na operaci, ta by měla být poslední
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. SačkoTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Svrčina vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 3:2
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Bondioli vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Bondioli vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
10. 11. 13:00
  • 2.57
  • -
  • 1.43
Finsko vs. JaponskoHokej - Skupina B - 10. 11. 2026:Finsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
10. 11. 15:00
  • 1.39
  • 4.66
  • 6.94
Maxted vs. BartoňTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Maxted vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
10. 11. 16:00
  • 1.59
  • -
  • 2.22
KooKoo vs. BerlínHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:KooKoo vs. Berlín //www.idnes.cz/sport
10. 11. 17:30
  • 2.70
  • 4.64
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Modlím se, aby byla poslední. Vonnová podstoupila devátou operaci

Lindsey Vonnová

Lindsey Vonnová má za sebou další operaci. Americká lyžařka se v pondělí 9. listopadu podstoupila už devátý chirurgický zákrok v tomto roce. Doufá, že tentokrát naposledy. Před sebou má však další...

10. listopadu 2026  11:27

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  11:04

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...

10. listopadu 2026  10:51

Všechno je naopak. Ostravští se tlačí nahoru, Opavě jde zoufale o osmičku

Adam Číž z Ostravy míří k ústeckému koši.

NH Ostrava a BK Opava si v první polovině základní části tohoto ročníku Maxa Národní basketbalové ligy prohodily role z několika předešlých sezon. Zatímco dříve se na špici soutěže dotahovali...

10. listopadu 2026  10:38

Srdečné pozdravy z Ruska. Dva soudci hokejové kauzy byli předtím v Moskvě

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Mohli být soudci, kteří u Sportovní arbitráže CAS rozhodli o znovupřijetí ruských hokejistů, ovlivněni a „motivováni“ ruskou stranou? Spekulace zpochybňující jejich nezávislost se objevily v...

10. listopadu 2026  10:30

Davis Cup 2026: Program finálového turnaje, pavouk, výsledky a TV přenosy

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Finálový turnaj Davis Cupu 2026 se uskuteční od 24. do 29. listopadu v italské Boloni. O titul se utká osm reprezentačních výběrů včetně Česka, které ve čtvrtfinále narazí na Kanadu. Trofej obhajuje...

10. listopadu 2026  10:24

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem.

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté...

10. listopadu 2026  10:17

Macinka volal hokejistkám. Důležité gesto, osobně se omluvil, potěšilo manažerku

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

V pondělí zvedl telefon a zavolal do Dánska. Ministr zahraničí Petr Macinka tak učinil proto, aby napravil své chování a vyjádřil omluvu za nemístné výroky na adresu hokejistek. „Vzkázal do kabiny,...

10. listopadu 2026  10:10

Nosková vs. Gauffová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v...

Linda Nosková pokračuje na Turnaji mistryň 2026 v Indian Wells druhým skupinovým zápasem. Nyní je soupeřkou Coco Gauffová, kterou v jediném letošním vzájemném zápase porazila. Sledujte přímý přenos...

10. listopadu 2026  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Střet Dončič vs. Wembanyama pokračuje. Lakers a Spurs po výhrách vládnou NBA

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs smečuje v zápase s Phoenix Suns.

Los Angeles Lakers zvítězili v NBA 124:114 nad Atlantou a šestou výhrou za sebou se udrželi na prvním místě tabulky soutěže. O jednu výhru zpět je San Antonio, které přehrálo Phoenix 122:96 a...

10. listopadu 2026  8:22,  aktualizováno  9:43

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

10. listopadu 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.