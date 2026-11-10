Pondělní operace prozatím uzavřela sérii zákroků, které Vonnová podstoupila po únorovém zranění na olympijských hrách. Zdravotní problémy přitom začaly už týden před jejich zahájením, kdy si při závodě Světového poháru přetrhla přední zkřížený vaz v koleni. Přesto se rozhodla na olympiádě startovat. Její účast však skončila vážným pádem při sjezdu poté, co lyžařskou holí zachytila o branku na trati.
Záchranáři ji vrtulníkem transportovali do nemocnice v italském Trevisu, kde absolvovala čtyři operace, jejichž cílem bylo stabilizovat poraněnou nohu. Další náročná operace následovala po návratu do USA. Nyní lyžařka uvedla, že větších či menších zákroků letos absolvovala celkem devět.
Přestože v posledních měsících hodně cvičila, účastnila se společenských akcí a cestovala, stále se zotavovala a připravovala na další náročnou operaci, o níž už na jaře hovořila jako o „snad poslední“. Nyní termín zákroku nastal, lyžařka však podle všeho zdaleka nemá vyhráno.
„Tenhle den se v mém kalendáři rýsoval už dlouho. A teď konečně je tu,“ napsala k videu na Instagramu, které naplánovala ke zveřejnění na dobu, kdy bude ležet na operačním sále. „Byla jsem z toho nervózní a měla jsem obavy. Zároveň se ale těším, že snad konečně budu moct nechat všechno za sebou. Je to má devátá operace a teď se budu modlit, aby byla poslední.“
Chirurgové jí měli nyní odstranit kovové destičky a šrouby, kterými zpevnili komplikovanou zlomeninu holenní kosti utrpěnou při olympijském pádu. Následně měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního zkříženého vazu, kterou dosud nebylo možné provést.
„Celých devět měsíců jsem čekala, až se kost zahojí, abychom mohli vaz opravit. Kost už je zahojená, což je skvělá zpráva. Jenže to samozřejmě znamená dalších šest až devět měsíců rekonvalescence, jako po běžné operaci předního zkříženého vazu. Navíc po odstranění všech šroubů zůstanou v kosti otvory, které se také musí zahojit. Tak mi držte palce,“ vysvětlila.
Zároveň upozornila, že průběh operace nemusí být zcela předvídatelný. „Během operace se ještě mohou některé věci změnit, takže musíme počkat, jak všechno dopadne. Jakmile budu po operaci a začnu se zotavovat, budu vás průběžně informovat o svých pokrocích,“ slíbila fanouškům.
Trojnásobná olympijská vítězka také poděkovala za podporu, které se jí během uplynulých měsíců dostávalo. Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada povzbudivých komentářů a přání brzkého uzdravení. Reagoval i její partner, francouzský lyžař Matthieu Bailet.
V rozhovoru pro magazín People se Vonnová krátce před zákrokem vrátila také ke svému zářijovému debutu na přehlídkovém mole v Paříži. Právě tehdy podle svých slov konečně našla odvahu ukázat jizvy po předchozích operacích.
„Je to ironie. Na přehlídce L’Oréal Paris jsem se konečně cítila natolik sebevědomě, že jsem mohla bez ostychu ukázat všechny své jizvy. A teď mi je znovu otevřou. Takže zase na začátek, ale to nevadí. Takové věci se stávají. To je život. Půjdeme dál,“ zdůraznila.
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