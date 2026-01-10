„Obrovské díky klukům, co to se mnou nevzdali a mají se mnou svatou trpělivost,“ napsala na sociálních sítích.
Během svého angažmá Štěpánová nejen zpovídá hráče nebo diváky, ale točí i pozvánky na ligové zápasy. V sestřihu ukázala, jak se věšela na koš anebo jak se snažila marně koš dát, byť to jako studentka tělocviku zvládá. Ve Slunetě trénuje i děti.
„Na basketu mám přípravku, tedy šestileté děti, a taky jedenáctileté. Sice jsem ho závodně nehrála, ale mám z něj zápočet z vysoké školy, takže něco bych o něm měla vědět,“ svěřila se příležitostná modelka, asistentka pedagoga na základní škole a fanynka fotbalové Slavie.
|
Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí
Nejmenší děti trénovala i ve fotbalovém ústeckém Viagemu, kde v lednu skončila. Brzy však představí své další fotbalové působiště. Trend moderátorek do českého sportu přinesl právě Viagem, který chtěl angažovat Štěpánovou také, ale na odvážnější outfity si netroufla.
Místo výstřihem tak baví i silvestrovským sestřihem.