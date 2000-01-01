náhledy
U velkých sportovních akcí je už roky tradicí, že partnerky a manželky hokejistů i dalších sportovců vyrážejí fandit ve sladěných outfitech, nejčastěji v bundách. A když se olympijské hry konají právě v Miláně, jednom z hlavních světových center módy, není divu, že si drahé polovičky olympioniků nenechaly ujít příležitost vyrazit na hokejový turnaj ve speciálních kouscích. Prohlédněte si některé z nich.
Autor: Instagram @benakova_dominika
Bundy pro partnerky českých hokejistů vyrobila česká značka HCKYW Collection, která se dlouhodobě specializuje na módu s hokejovou tématikou.
Autor: Instagram @zoraflek
Tmavým bundám dominuje výrazná zadní část se státním znakem a nápisem „Czechia“. Na přední straně má pak každá z partnerek příjmení a číslo dresu svého partnera.
Autor: Instagram @zoraflek
Partnerky švédských reprezentantů vyrazily do Milána hned s několika variantami olympijských outfitů.
Autor: Instagram @emmelirakell
Jednou z nich je krátký světle žlutý kabát s černými detaily. Na zadní straně nechybí jméno a číslo dresu partnera.
Autor: Instagram @emmelirakell
Další, sportovně laděnou variantou je bomber v národních modrožlutých barvách
Autor: Instagram @katelynbyrd
Také Kanaďanky si na letošní olympijské hry přivezly více módních alternativ.
Autor: Instagram @alexsanheim
Decentnější variantou je bordó semišová bunda s jednoduchým nápisem „Canada“ a číslem dresu partnera na zádech.
Autor: Instagram @marchandrealtor
Odvážnější variantou je kožená bunda s výraznými grafickými prvky, kde nechybí ani vyšité jméno daného hokejisty.
Autor: Instagram @laurenkyle1
Podobné bundy, jaké zvolily Kanaďanky, letos oblékají také partnerky dánských hokejistů.
Autor: Instagram @tuva.lilja
V jejich případě je výraznější přední část outfitu s velkým bílým nápisem „Danmark“, zatímco číslo hráče a dánská vlajka se objevují na rukávech.
Autor: Instagram @tuva.lilja
Pro zcela odlišnou variantu se rozhodly finské fanynky. Jejich tmavé bundy doplňuje výrazný bílý kožíšek v oblasti límce.
Autor: X @iodinekisses
Zajímavým detailem je výšivka olympijských kruhů na rukávu umístěná těsně nad zápěstím.
Autor: Instagram @susanna.ranta
Kožíšek v oblasti límce se objevuje i na outfitech partnerek švýcarských hokejistů. Ty v tomto případě vsadily na střídmější černou variantu v kombinaci s černou koženou bundou.
Autor: X @iodinekisses
Italské fanynky zvolily péřové bundy (vpravo), které jsou na první pohled téměř k nerozeznání od hokejových dresů (vlevo).
Autor: X @iodinekisses
Také outfity partnerek francouzských reprezentantů výrazně připomínají tradiční hokejové dresy.
Autor: X @iodinekisses
Velmi osobité jsou naopak bundy německých fanynek. Černým koženým modelům dominuje žlutý pruh s černou orlicí a rokem 2026, nechybí ani červený nápis „Germany“ a výrazné jméno partnera na rukávu.
Autor: X @puckdrop