Móda z olympijských tribun. V jakých bundách fandí partnerky hokejistů?

  10:00
U velkých sportovních akcí je už roky tradicí, že partnerky a manželky hokejistů i dalších sportovců vyrážejí fandit ve sladěných outfitech, nejčastěji v bundách. A když se olympijské hry konají právě v Miláně, jednom z hlavních světových center módy, není divu, že si drahé polovičky olympioniků nenechaly ujít příležitost vyrazit na hokejový turnaj ve speciálních kouscích. Prohlédněte si některé z nich.
Česko Česko Česko Švédsko Švédsko Švédsko Kanada Kanada Kanada Dánsko Dánsko Finsko

