Móda z olympijských tribun. V jakých bundách fandí partnerky hokejistů?
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, hosté v útoku s Lawalem i Panošem
Plzeňští fotbalisté dosud jako jediní v této sezoně Evropské ligy neprohráli. Působivou bilanci chtějí udržet i v prvním zápase vyřazovací fáze proti řeckému Panathinaikosu. Utkání má výkop ve 21...
Gól v šesti nevnímali, Sedlák ale uznal: Asi by bylo hodně blbý, kdyby rozhodl
Ten moment zahltil sociální sítě ještě během zápasu. Jak málo chybělo, aby kuriózní situace, kdy čeští hokejisté vstřelili gól v šesti hráčích na ledě, poslala národní tým do olympijského...
ONLINE: Olomouc - Lausanne 1:1, po hodině hry srovnává z brejku Šturm
Olomoučtí fotbalisté trefili tyč, měli další slibné příležitosti, byli lepším týmem, ale po poločase úvodního utkání prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne prohrávají 0:1. Hosté se...
Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského
Hokejisté Chomutova přišli o středeční vítězství 3:1 na ledě Třebíče v 49. kole první ligy, do zápasu totiž neoprávněně nasadili útočníka Matěje Maštalířského, který v 60. minutě gólem do prázdné...
Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi
Od našeho zpravodaje v Itálii Životní úspěchy se na jeho slabší disciplíně neprojevily. Tedy alespoň ne pozitivně. Metoděj Jílek přišel do mixzóny v olympijském Miláně dřív, než by si přál. Už během pauzy v půlce závodu na 1 500...
Vysvědčení pro české hokejisty na hrách v Miláně. Kdo zklamal a kdo táhl?
Od našich zpravodajů v Itálii Olympijské čtvrtfinále s Kanadou přineslo jeden z nejkrásnějších zápasů českých hokejistů za dlouhou dobu. Mělo by se ale jen chválit? A co zbytek turnaje? Redakce iDNES.cz vybírá deset klíčových...
Švýcarky po dvanácti letech opět velebí stejnou hrdinku, mají olympijský bronz
Švýcarské hokejistky získaly na olympijských hrách v Miláně bronzové medaile. Na druhý cenný kov pod pěti kruhy dosáhly díky výhře nad Švédkami 2:1 v prodloužení, vyrovnanou bitvu rozhodla v čase...
13. den ZOH 2026 ONLINE: Jílek na 1500 m bez medaile, sdruženáři osmí, curleři slaví
V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo byl největším lákadlem třetí závod Metoděje Jílka. Český rychlobruslař ale svou třetí medaili v závodě na 1500 m nepřidal....
Jílek byl v závodě na 1500 metrů až šestnáctý, padly čtyři olympijské rekordy
Své třetí vystoupení na olympijských hrách Metoděj Jílek v cenný kov neproměnil. Závod na 1500 metrů dokončil český rychlobruslař v čase 1:46,08, což mu stačilo na 16. místo. Zvítězil Číňan Ning...
Chtěli jsme medaili, hodnocení nemůže být pozitivní, říká Šlégr. Co bude s Rulíkem?
Po návratu z Milána k novinářům nejdříve zamířili hokejisté. Shodovali se, že v nich stále převládají pocity zklamání, na druhou stranu vědí, že v olympijském čtvrtfinále proti Kanadě nechali na ledě...
Pocta pro rychlobruslaře. Vlajku na zakončení her ponesou Jílek a Sáblíková
Jejich příběhy patřily k nejsilnějším z české výpravy na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Martina Sáblíková se navzdory nemoci rozloučila se zimním sportovním svátkem coby aktivní účastnice,...
Lehečka ve čtvrtfinále v Dauhá nestačil na Filse, Menšík zkusí zaskočit Sinnera
Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Dauhá ve čtvrtfinále, s Arthurem Filsem prohrál dvakrát 3:6. Francouz nastoupí v semifinále buď proti Jakubu Menšíkovi, nebo světové dvojce Janniku...