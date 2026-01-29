Móda, která vypráví dějiny. Mongolská olympijská kolekce zaujala svět

Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro nadcházející zimní hry v Miláně a Cortině a připomnělo, že olympijská uniforma nemusí sloužit jen k formální reprezentaci. Spojení historie s moderním sportem si rychle získalo pozornost po celém světě.
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.

Kolekce čerpá inspiraci z oděvů Mongolské říše ze 13. až 15. století, nepůsobí však jako muzejní exponát. Každý prvek má jasnou funkci i symboliku. Zvýšené límce chrání před zimním větrem, překrývající se přední části vycházejí z tradičních vrstev určených do mrazivých podmínek a rozparky zajišťují volnost pohybu, stejně přirozenou, jako je pohyb po otevřené stepi.

Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled

Vedle slavnostních nástupových oděvů zaujaly i ležérnější kousky určené pro každodenní nošení v olympijské vesnici. Svetry inspirované alpským lyžováním v sobě nesou prvky tradičního kočovného života a ukazují, že kulturní identita se dá přenést i do moderního, funkčního střihu.

Výraznou roli hraje také materiál. Slavnostní části kolekce vznikly z mongolského kašmíru doplněného hedvábím a tradiční výšivkou motivu rohů. Detaily nenápadně připomínají generace lidí, kteří dokázali přežít kruté zimy a přenášeli svůj život i kulturu napříč rozlehlou krajinou. Stejnou myšlenku shrnuje i motto „Co jsme si nesli zimou, neseme světu“.

Litevští biatlonisté ukázali olympijské kombinézy. Vyráběla je česká firma

Za nástupovou kolekcí stojí mongolská značka Goyol Cashmere, která se úspěšně prosazuje i mimo domácí scénu. Mongolsko navíc navázalo na úspěch z letních her v Paříži 2024, kde jeho slavnostní kostýmy rovněž patřily k těm nejdiskutovanějším.

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se...

29. ledna 2026  10:30

Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...

Slavný Rui Costa, prezident portugalské Benfiky, se mohl vzteknout, když brankář Anatolij Trubin na začátku šesté nastavené minuty frajersky ztlumil míč na hrudi a pak ho ještě ležérně zaklekl. „Co...

29. ledna 2026  10:23

