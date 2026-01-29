Kolekce čerpá inspiraci z oděvů Mongolské říše ze 13. až 15. století, nepůsobí však jako muzejní exponát. Každý prvek má jasnou funkci i symboliku. Zvýšené límce chrání před zimním větrem, překrývající se přední části vycházejí z tradičních vrstev určených do mrazivých podmínek a rozparky zajišťují volnost pohybu, stejně přirozenou, jako je pohyb po otevřené stepi.
Vedle slavnostních nástupových oděvů zaujaly i ležérnější kousky určené pro každodenní nošení v olympijské vesnici. Svetry inspirované alpským lyžováním v sobě nesou prvky tradičního kočovného života a ukazují, že kulturní identita se dá přenést i do moderního, funkčního střihu.
Výraznou roli hraje také materiál. Slavnostní části kolekce vznikly z mongolského kašmíru doplněného hedvábím a tradiční výšivkou motivu rohů. Detaily nenápadně připomínají generace lidí, kteří dokázali přežít kruté zimy a přenášeli svůj život i kulturu napříč rozlehlou krajinou. Stejnou myšlenku shrnuje i motto „Co jsme si nesli zimou, neseme světu“.
Za nástupovou kolekcí stojí mongolská značka Goyol Cashmere, která se úspěšně prosazuje i mimo domácí scénu. Mongolsko navíc navázalo na úspěch z letních her v Paříži 2024, kde jeho slavnostní kostýmy rovněž patřily k těm nejdiskutovanějším.