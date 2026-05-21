Neobvyklé varování se objevilo ve zprávě komisařů po deváté etapě závodu, kterou vyhrál Jonas Vingegaard. „V rámci respektování image cyklistiky a Gira d’Italia organizátor a komisaři informují všechny jezdce, že močení do lahví a jejich následné vyhazování je přísně zakázáno,“ stálo v oficiálním prohlášení.
Celá debata se rozjela, jakmile několik jezdců dostalo pokuty za veřejné močení během etap. V pelotonu se následně začalo mluvit o tom, že někteří závodníci začali potřebu řešit právě pomocí bidonů.
Belgický cyklista Arjen Livyns ale tvrdí, že nejde o běžnou praxi. „Nestává se to často. Sám jsem to nikdy neudělal. Znám vlastně jen jednoho jezdce, který to opravdu dělá – Victora Campenaertse,“ prohlásil v rozhovoru pro belgický deník Het Nieuwsblad.
Podobně reagoval i další Belgičan Oliver Naesen. „Nebudu jmenovat, ale V. C. je v tomhle expert,“ řekl s úsměvem. Narážel tím právě na zkušeného závodníka. Ten sám celou situaci komentoval s nadsázkou. „Močení do bidonů během závodu? Nemám tušení, o čem mluvíte,“ odpověděl novinářům po úterní časovce Campenaerts.
Jezdci zároveň připouštějí, že podobné situace jsou v současné cyklistice čím dál složitější. Etapy třítýdenních závodů často trvají více než šest hodin a peloton se prakticky nezastaví. Zatímco dříve bývaly společné pauzy na vykonání potřeby běžnou součástí závodů, nyní na podobné přestávky mnohdy nezbývá prostor.
Organizátoři i Mezinárodní cyklistická unie upozorňují hlavně na bezpečnost a image sportu. Problémem totiž není jen samotné močení, ale také následné odhazování lahví mezi diváky podél silnic.
„Ty bidony pak samozřejmě končí mezi fanoušky. A ti si je rádi berou,“ upozornil Livyns.
Naesen pak přidal ještě o něco výstižnější poznámku: „Ani já bych nebyl nadšený, kdyby některé z mých dětí sebralo takovou lahev a chtělo se z ní napít.“