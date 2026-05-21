S močením do lahví je konec. Pořadatelé Gira přišli s bizarním varováním

  11:37
Organizátoři Gira museli během letošního ročníku italské Grand Tour řešit netradiční problém. Po několika incidentech totiž vydali cyklistům jasné upozornění, že močení do bidonů a jejich následné odhazování podél trati nebude tolerováno.
Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu v růžovém dresu během šesté etapy italského Gira | foto: AP

Neobvyklé varování se objevilo ve zprávě komisařů po deváté etapě závodu, kterou vyhrál Jonas Vingegaard. „V rámci respektování image cyklistiky a Gira d’Italia organizátor a komisaři informují všechny jezdce, že močení do lahví a jejich následné vyhazování je přísně zakázáno,“ stálo v oficiálním prohlášení.

Celá debata se rozjela, jakmile několik jezdců dostalo pokuty za veřejné močení během etap. V pelotonu se následně začalo mluvit o tom, že někteří závodníci začali potřebu řešit právě pomocí bidonů.

Belgický cyklista Arjen Livyns ale tvrdí, že nejde o běžnou praxi. „Nestává se to často. Sám jsem to nikdy neudělal. Znám vlastně jen jednoho jezdce, který to opravdu dělá – Victora Campenaertse,“ prohlásil v rozhovoru pro belgický deník Het Nieuwsblad.

Podobně reagoval i další Belgičan Oliver Naesen. „Nebudu jmenovat, ale V. C. je v tomhle expert,“ řekl s úsměvem. Narážel tím právě na zkušeného závodníka. Ten sám celou situaci komentoval s nadsázkou. „Močení do bidonů během závodu? Nemám tušení, o čem mluvíte,“ odpověděl novinářům po úterní časovce Campenaerts.

Jezdci zároveň připouštějí, že podobné situace jsou v současné cyklistice čím dál složitější. Etapy třítýdenních závodů často trvají více než šest hodin a peloton se prakticky nezastaví. Zatímco dříve bývaly společné pauzy na vykonání potřeby běžnou součástí závodů, nyní na podobné přestávky mnohdy nezbývá prostor.

Organizátoři i Mezinárodní cyklistická unie upozorňují hlavně na bezpečnost a image sportu. Problémem totiž není jen samotné močení, ale také následné odhazování lahví mezi diváky podél silnic.

„Ty bidony pak samozřejmě končí mezi fanoušky. A ti si je rádi berou,“ upozornil Livyns.

Naesen pak přidal ještě o něco výstižnější poznámku: „Ani já bych nebyl nadšený, kdyby některé z mých dětí sebralo takovou lahev a chtělo se z ní napít.“

