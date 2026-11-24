Brit se o svém boji s duševním onemocněním rozpovídal v novém dokumentu Netflixu s názvem Tyson Fury, který bude mít premiéru tento týden.
Furyho život se začal vymykat kontrole paradoxně ve chvíli, kdy dosáhl vrcholu své sportovní kariéry. V roce 2015 porazil dlouholetého šampiona Vladimira Klička. O tomto vítězství snil velkou část svého života, po splnění vytouženého cíle však ztratil motivaci.
„Splnil jsem si všechny své sny. A když jsem toho muže konečně porazil, bylo to, jako by mi někdo vzal veškerý smysl mé existence,“ uvedl.
O rok později byl převezen do nemocnice s podezřením na infarkt. Ukázalo se však, že prodělal záchvat úzkosti. Lékaři mu následně diagnostikovali depresi, bipolární poruchu a mírnou formu schizofrenie.
„Slovy nedokážu popsat temnotu, ve které jsem se nacházel. Bylo to, jako bych zažíval peklo na vlastní kůži. Chvílemi jsem byl stoprocentně přesvědčený, že skončím v zamčené vypolstrované místnosti. A to mě neskutečně děsilo,“ svěřil se dnes osmatřicetiletý otec sedmi dětí.
V dokumentu promluvila také jeho manželka Paris Fury, která zpočátku lékařským termínům nerozuměla. Teprve když jí odborníci přiblížili příznaky onemocnění, začalo jí manželovo chování dávat smysl.
„Nikdy předtím jsem o bipolární poruše neslyšela. Někdo mi to vysvětlil tak, že jeden den můžete být nesmírně šťastní a nadšení, pak se ve vás najednou něco přepne a řeknete: ‚Ne, dnes nedokážu ani vyjít ven.‘ A já si pomyslela, že to ho vystihuje do puntíku,“ řekla.
Fury přiblížil i některé projevy svého onemocnění. Hlasy, které slýchával, ho například přesvědčovaly, že se ilumináti chystají ublížit jeho rodině.
„Rádio ke mně začalo promlouvat, doslova se mnou vedlo celý rozhovor,“ vzpomínal boxer. „Říkalo ‚Nikdo není nedotknutelný. Můžeme tě dostat kdykoliv. Jestli se nebudeš chovat slušně, zabijeme tvého otce.’ A já si říkal: ‚Dobře, takže v tom jedete všichni.‘“
S odstupem času na synovo chování jinak nahlíží také jeho otec John Fury. Známky trápení u něj patrně pozoroval delší dobu, jejich závažnost si ale neuvědomoval.
„Když se ohlédnu zpět, bylo to tam vždycky. Vzhledem k tomu, jaký jsem a že jsem tomu vůbec nerozuměl, jsem ale nechtěl vidět své dítě v depresích. Pokud jsem si toho všiml, nevěnoval jsem tomu pozornost. Teď už to ale chápu. Je to nemoc, strašná nemoc. Sám jí trpím,“ přiznal.
Zlomovým okamžikem se pro britského boxera stala halloweenská noc v roce 2017, kdy si naplno uvědomil, kam až jeho život dospěl. „Všechno jsem zahodil a byl jsem jen tlustá troska závislá na alkoholu,“ vzpomínal.
|
Boxer Anthony Joshua se stal podruhé otcem. Byla to má povinnost, říká
Po zhruba dva a půl roku dlouhé pauze se Fury vrátil k boxu. Výraznou kapitolou jeho návratu na vrchol byla trilogie zápasů s obávaným Američanem Deontayem Wilderem, v níž zaznamenal dvě vítězství a jednu remízu. Znovu získal mistrovské tituly, v roce 2024 však dvakrát podlehl Ukrajinci Oleksandru Usykovi.
Na začátku roku 2025 oznámil konec kariéry, své rozhodnutí ale později přehodnotil a letos si připsal další dvě výhry. Nyní boxera s bilancí 36 vítězství, dvou porážek a jedné remízy čeká souboj s krajanem Anthonym Joshuou. Dvojice se utká 11. prosince v Cardiffu.