Vandal polil a zapálil Ronaldovu sochu. Hanba, reagovala fotbalistova sestra

David Chuchma
  19:39
Mladík na Madeiře zapálil sochu Cristiana Ronalda. Policie uvedla, že už zná identitu pachatele a pokračuje v pátrání. Podle místních médií jde o osobu, která už byla v minulosti spojována s vandalismem.

Celý incident se objevil na instagramu, kde video zveřejnil účet vystupující pod jménem zaino.tcc.filipe, který je s činem spojován.

Záběry zachycují, jak mladík polévá sochu hořlavinou a následně ji zapaluje. Jakmile plameny vyšlehly, vzdálil se a tančil do rytmu rapové hudby dunící z přenosného reproduktoru.

Na videu také pronese: „Toto je poslední boží varování.“ Zda byla socha vážně poškozena, zatím úřady neupřesnily.

Socha Cristiana Ronalda na Madeiře.
Socha Cristiana Ronalda na Madeiře.
Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti al-Ochdúdu dokonce dvakrát.
Cristiano Ronaldo se zlobí v utkání s Irskem.
Proti činu se ohradila Ronaldova sestra Kátia Aveirová: „Je to hanba, ale ještě horší jsou závist a zloba, kterou někteří frustrovaní lidé ventilují tímto způsobem. Jako Portugalka se za to stydím a je mi z toho smutno.“

Socha slavného fotbalisty se nestala terčem vandalů poprvé. Už v roce 2016 ji poškodili vandalové, kteří na ni napsali jméno argentinské hvězdy Lionela Messiho a číslo deset.

