Celý incident se objevil na instagramu, kde video zveřejnil účet vystupující pod jménem zaino.tcc.filipe, který je s činem spojován.
Záběry zachycují, jak mladík polévá sochu hořlavinou a následně ji zapaluje. Jakmile plameny vyšlehly, vzdálil se a tančil do rytmu rapové hudby dunící z přenosného reproduktoru.
Na videu také pronese: „Toto je poslední boží varování.“ Zda byla socha vážně poškozena, zatím úřady neupřesnily.
Proti činu se ohradila Ronaldova sestra Kátia Aveirová: „Je to hanba, ale ještě horší jsou závist a zloba, kterou někteří frustrovaní lidé ventilují tímto způsobem. Jako Portugalka se za to stydím a je mi z toho smutno.“
Socha slavného fotbalisty se nestala terčem vandalů poprvé. Už v roce 2016 ji poškodili vandalové, kteří na ni napsali jméno argentinské hvězdy Lionela Messiho a číslo deset.