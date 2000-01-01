náhledy
Původně plánovaná Velká cena Bahrajnu se musela přesunout do jiného místa konání. Formule 1 se tak po téměř přesně devíti letech vrací do Malajsie. Od poslední návštěvy F1 na okruhu Sepang se přitom proměnil téměř celý šampionát. Změnili se piloti, monoposty, týmy i celkový pohled na samotné závody.
Autor: Profimedia.cz
Když F1 dorazila do Sepangu v roce 2017, měl Max Verstappen na kontě jedno jediné vítězství, z Barcelony 2016. Právě v Malajsii tehdy přidal druhé. Jeho cesta za slávou byla v té době stále na začátku. Dnes, o devět let později, má čtyři tituly mistra světa a 71 vyhraných velkých cen a je jednou z největších hvězd motorsportu.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv to může znít neuvěřitelně, Lewis Hamilton přijel do Malajsie 2017 jako trojnásobný mistr světa. Čtvrtý titul získal ještě v téže sezoně a nakonec se dotáhl na rekord Michaela Schumachera. Dnes má sedm titulů, 106 vítězství a 104 pole position. Z Mercedesu odešel a závodí za Ferrari.
Autor: ČTK
Fernando Alonso byl už tehdy veteránem startovního pole. Bylo mu 36 let a závodil za McLaren. Dnes je mu 45 let. Z F1 stihnul odejít a znovu se vrátit. Závodí za Aston Martin a v F1 překonal hranici 440 účastí. Dvojnásobný mistr světa má na kontě 32 vítězství, 106 pódií a 22 pole position.
Autor: Profimedia.cz
Pierre Gasly se v době malajsijského závodu 2017 chystal na svůj debut v F1. Ten přišel hned při následujícím závodním víkendu v Japonsku za Toro Rosso. Ačkoliv v F1 zažil i těžké časy, dnes má za sebou téměř dvě stovky závodů, pět pódií a nezapomenutelné vítězství v Monze 2020.
Autor: Profimedia.cz
Charles Leclerc v roce 2017 ještě závodil ve Formuli 2 a právě mířil za mistrovským titulem. Do F1 nastoupil až o rok později se Sauberem. Dnes je dlouholetou oporou Ferrari, má na kontě devět vítězství, 27 pole position a 54 pódií.
Autor: Profimedia.cz
Ani Lando Norris ještě nebyl pilotem F1. V roce 2017 ovládl evropský šampionát Formule 3. Na startovní rošt formule 1 se dostal s McLarenem v roce 2019. Dnes má 13 vítězství a především titul mistra světa z roku 2025.
Autor: Profimedia.cz
George Russell již pokukoval po sedačce v F1. V době posledního závodu v Sepangu bojoval o titul v GP3, který také získal. Ještě téhož roku si vyzkoušel páteční tréninky F1 s Force Indií. Dnes závodí za Mercedes a po triumfu v Baku z minulého týdne má na kontě osm vítězství ve Formuli 1.
Autor: Profimedia.cz
Oscar Piastri byl v roce 2017 teprve šestnáctiletým jezdcem britské Formule 4, kde naplno ukazoval své kvality. Následně vystoupal juniorskými kategoriemi až k titulům ve F3 a F2 a v roce 2023 debutoval v F1. Dnes závodí za McLaren a už má na kontě devět vítězství a 28 pódií.
Autor: Profimedia.cz
Dokumentární fenomén F1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) byl oznámen až několik měsíců po závodě v Malajsii a první řada na Netflixu premiérovala až v roce 2019. Seriál výrazně pomohl F1 oslovit nové publikum. V únoru 2026 už měla premiéru jeho osmá řada.
Autor: Profimedia.cz
Monoposty v roce 2017 měly stále zcela otevřený kokpit. O zavedení ochranného systému Halo už sice bylo rozhodnuto a týmy jej testovaly, povinnou součástí vozů se však stal až v sezoně 2018. Od té doby patří mezi nejvýraznější bezpečnostní změny moderní F1.
Autor: ČTK
V sezoně 2017 tvořilo startovní pole deset týmů a dvacet monopostů. Tento počet vydržel dlouhé roky, než se v roce 2026 přidal Cadillac.
Autor: ČTK
O vstupu Cadillacu do formule 1 se v roce 2017 ještě ani nemluvilo. Americká značka se na startovní rošt dostala až v sezoně 2026 jako jedenáctý tým a první nová stáj od příchodu Haasu v roce 2016. Její jezdeckou dvojici tvoří Sergio Pérez a Valtteri Bottas.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nepřehlédnutelných vozů ročníku 2017 byla růžová Force India. I ta je však dnes pouze historií. Stáj se po finančních problémech změnila nejprve na Racing Point a od roku 2021 závodí jako Aston Martin. Za tým dnes jezdí Fernando Alonso a Lance Stroll.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2017 po Sepangu ještě kroužily vozy stáje Sauber. Modré monoposty jsou však dávnou minulostí. Následovala éra pod názvem Alfa Romeo a poté Kick Sauber, než tým kompletně převzalo Audi. Jde o první tovární tým této legendární německé značky vozidel.
Autor: Profimedia.cz