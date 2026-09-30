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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...
Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa
Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.
Další Češka míří do Euroligy. Pospíšilová pomohla Flammes Carolo potopit Benátky
Julie Pospíšilová si poprvé zahraje Euroligu. S francouzským klubem Flammes Carolo postoupila do prestižní basketbalové soutěže z kvalifikace po vítězství na hřišti Reyeru Benátky 81:55.
Univerzitní sport dotlačen k ústupu. S Rusy se hrát nemá, dal najevo český hokej
Zpráva, kterou server iDNES.cz začátkem září přinesl, vyvolala v hokejovém zákulisí pořádné pozdvižení. Univerzitní týmy studentek a studentů měly v lednu odletět do Číny na univerziádu a zúčastnit...
Z hvězdy za miliardy je hráč bez angažmá. Sancho trénuje v areálu týmu z desáté ligy
Ještě před pár lety patřil mezi největší talenty světového fotbalu. Manchester United za něj zaplatil přes dvě miliardy korun, dnes je však Jadon Sancho bez klubového angažmá. Aby se udržel v...
Synové fandí Kubovi víc než mně, přiznává Prskavec. Krejčího styl ale úspěch neslavil
Součástí české reprezentace je s jedinou výjimkou nepřetržitě od roku 2011, aspoň jednu individuální medaili přivezl ze Světových pohárů, mistrovství Evropy nebo světového šampionátu každoročně – až...
ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat
Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...
Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy
Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...
Oktagon podal trestní oznámení na divačku. Při hymně hajlovala v hledišti
Oktagon řeší po velkém turnaji ve Frankfurtu nepříjemný incident. Jedna z divaček v hledišti totiž při německé hymně zdvihla pravici. V Německu přitom hrozí za hajlování trestní postih. Organizace...
Naderi do základu, nebo je brzy? Kdo proti šampionům místo Šulce s Karabcem?
Také jste zvědaví na Ryana Naderiho? Měl by rodák z Drážďan, který se na začátku týdne stal českým fotbalovým reprezentantem, nastoupit v sobotu v utkání Ligy národů proti Španělsku v základní...
Cyklokrosařka Zemanová míří k Alpecinu. Bude jezdit za dvojici belgických týmů
Nejlepší domácí cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová skončila v českém týmu VIF Cycling. Dvaadvacetiletá cyklistka, jež se čím dál více prosazuje také na silnici, bude nově hájit barvy...
Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy
Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...
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Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....
Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu
Do Ostravy se moc těšíme, vzkazují čeští curleři před mistrovstvím Evropy, které se od 27. října do 1. listopadu uskuteční v porubské RT Torax Aréně.