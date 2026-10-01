Mistryni Evropy čeká nejkrásnější rok. Kristýna Horská bude maminkou

Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií z hor, na kterých pózuje u malého vodopádu a ukazuje rostoucí těhotenské bříško.
„Poslední rok s dvojkou na začátku. Trochu stresující, kam ten čas běží. Zároveň to ale bude ten nejkrásnější rok, ve kterém nás čeká nové dobrodružství, na které se moc těšíme,“ napsala k příspěvku.
Horská vybojovala v roce 2024 v Bělehradě evropský titul na 200 metrů prsa. Českou republiku reprezentovala také na olympijských hrách v Tokiu a Paříži, kde se v obou případech probojovala do semifinále. Letos v červnu ukončila profesionální kariéru a nyní se věnuje výživovému poradenství.