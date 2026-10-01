Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mistryni Evropy čeká nejkrásnější rok. Kristýna Horská bude maminkou

Autor:
  10:14
Kristýna Horská (uprostřed) jako evropská šampionka

Kristýna Horská (uprostřed) jako evropská šampionka | foto: AP

Kristýna Horská čeká dítě.
Kristýna Horská čeká dítě.
Kristýna Horská čeká dítě.
Kristýna Horská jako čerstvá evropská šampionka
25 fotografií
Česká plavkyně Kristýna Horská je těhotná. Mistryně Evropy z roku 2024 se o radostnou novinku podělila na sociálních sítích v den svých 29. narozenin.

Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií z hor, na kterých pózuje u malého vodopádu a ukazuje rostoucí těhotenské bříško.

„Poslední rok s dvojkou na začátku. Trochu stresující, kam ten čas běží. Zároveň to ale bude ten nejkrásnější rok, ve kterém nás čeká nové dobrodružství, na které se moc těšíme,“ napsala k příspěvku.

Horská vybojovala v roce 2024 v Bělehradě evropský titul na 200 metrů prsa. Českou republiku reprezentovala také na olympijských hrách v Tokiu a Paříži, kde se v obou případech probojovala do semifinále. Letos v červnu ukončila profesionální kariéru a nyní se věnuje výživovému poradenství.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Giustino vs. DonaldTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Giustino vs. Donald //www.idnes.cz/sport
1. 10. 13:00
  • 1.77
  • -
  • 1.95
Bublik vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 1. kolo - 1. 10. 2026:Bublik vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
1. 10. 14:30
  • 2.39
  • -
  • 1.57
Basile vs. KrumichTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Basile vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
1. 10. 16:30
  • 2.21
  • -
  • 1.60
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.11
  • 9.03
  • 28.40
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 7. kolo - 1. 10. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:30
  • 1.55
  • 4.84
  • 4.74
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.56
  • 3.86
  • 1.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

MotoGP - VC Japonska 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Závody MS silničních motocyklů pokračují Velkou cenou Japonska na okruhu Mobility Resort Motegi. Na programu je šestnáctý podnik sezony, jehož součástí bude také start českého jezdce Filipa Salače v...

1. října 2026  10:50

Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle

Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle

Ve videoherním slangu se tomu říká bug nebo glitch. S takovou chybou ale vývojáři populární fotbalové série EAFC (dříve FIFA), nepočítali. Některé hráčky se kvůli němu zobrazovaly pouze ve spodním...

1. října 2026  10:33

Vojín Ryan povolán! A rovnou do uniformy? Šikula Naderi se bude reprezentaci hodit

Čerstvý český reprezentant Ryan Naderi před zápasem s Anglií.

Ještě v osmnácti měl fotbal jen jako legrácku po práci. Pracoval na stavbách, plánoval, že si udělá mistrovské zkoušky a coby tesař postaví rodičům dům vlastníma rukama. Jenže na to už nebyl čas.

1. října 2026  10:25

Siniaková postupuje, Macháč v Pekingu dohrál. Lehečka zvládl přerušovaný duel

Aktualizujeme
Kateřina Siniaková ve druhém kole US Open.

Kateřina Siniaková v prvním zápase po deblovém triumfu na US Open porazila v Pekingu polskou tenistku Magdu Linetteovou 6:4, 6:3 a je ve 2. kole. Na turnaji naopak končí Tomáš Macháč, který prohrál...

1. října 2026  7:53,  aktualizováno  10:18

Mistryni Evropy čeká nejkrásnější rok. Kristýna Horská bude maminkou

Kristýna Horská (uprostřed) jako evropská šampionka

Česká plavkyně Kristýna Horská je těhotná. Mistryně Evropy z roku 2024 se o radostnou novinku podělila na sociálních sítích v den svých 29. narozenin.

1. října 2026  10:14

Kladno reaguje na marodku, na zkoušku přichází kanadský útočník McGregor

Ryan McGregor z Tucson Roadrunners gratuluje brankáři Jaxsonu Stauberovi.

Hokejoví Rytíři reagují na rozsáhlou marodku v extraligovém kádru. Do Kladna přichází na zkoušku kanadský útočník Ryan McGregor, který se k týmu poprvé připojil na čtvrtečním tréninku.

1. října 2026  10:13

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

1. října 2026  9:57

Liberec tápe. Doma mlčíme, dostáváme moc gólů, trápí trenéra Kudrnu

Litvínov, 29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga....

Šest zápasů, jediná výhra a pouhých pět bodů. Hokejisté Liberce v úvodu sezony zůstávají za očekáváním a krčí se u dna extraligové tabulky. Naposledy Bílí Tygři promarnili v Litvínově tříbrankové...

1. října 2026  9:46

Velká cena Bahrajnu formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli na trati Velké ceny Bahrajnu

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Bahrajnu, která se letos pojede v Malajsii na okruhu Sepang. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, výsledky, zajímavosti o trati,...

1. října 2026

Vsetínu fotbalový svátek zhořkl. Rozdíl dvou tříd byl vidět, říkal kapitán

Ondřej Strachoň a Jakub Leckéši ze Vsetína se snaží udržet míč před Šimonem...

Překvapení se nekonalo. Třetiligoví fotbalisté Fastavu Vsetín neměli ve 3. kole MOL Cupu proti Bohemians nárok. Z přímé konfrontace s účastníkem nejvyšší soutěže odešli poražení rozdílem dvou tříd...

1. října 2026  7:57

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

1. října 2026  7:23

Nečas asistoval u výhry Colorada, Vladař nezabránil debaklu v derby

Hokejisté Colorado Avalanche slaví gól. Zleva: Gabriel Landeskog, Nazem Kadri,...

Druhý hrací den nové základní části hokejové NHL byly na programu jen tři duely. Philadelphia s Danem Vladařem v bráně propadla 0:7 v derby proti Pittsburghu. Toronto, hrající druhý zápas ve dvou...

1. října 2026  6:38,  aktualizováno  7:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde