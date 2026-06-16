Mistrovská lekce marketingu. Ze zakrytého loga udělal Levi’s virální hit

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  18:23
Pravidla FIFA jsou jasná. Pokud stadion nese jméno společnosti, která není oficiálním partnerem mistrovství světa, její název i logo musí během turnaje zmizet. Právě to potkalo i Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře. Zatímco většina firem by podobnou situaci jednoduše přijala, americká značka džín ji proměnila v nečekaný marketingový hit.
Mistrovská lekce marketingu. Ze zakrytého loga udělala značka Levi’s virální...

Mistrovská lekce marketingu. Ze zakrytého loga udělala značka Levi’s virální hit. | foto: koláž iDNES.cz

Levi’s Stadium během mistrovství světa ve fotbale dočasně vystupuje pod...
Levi’s Stadium během mistrovství světa ve fotbale dočasně vystupuje pod...
Levi’s Stadium v Santa Claře během letošního šampionátu už hostil například...
Levi’s Stadium během mistrovství světa ve fotbale dočasně vystupuje pod...
31 fotografií

Levi’s Stadium, domovský stánek týmu San Francisco 49ers, patří mezi dějiště letošního šampionátu. Po dobu fotbalového mistrovství světa však vystupuje pod neutrálním názvem San Francisco Bay Area Stadium a známé logo Levi’s muselo z tribun i dalších částí areálu dočasně zmizet.

levis

Welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium!

14. června 2026 v 18:41, příspěvek archivován: 16. června 2026 v 13:07
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Zatímco jiné stadiony podobnou situaci jednoduše vyřešily zakrytím reklamních ploch, Levi’s se rozhodl pojmout celou věc trochu jinak. Logo na stadionu překryl bílou plachtou, jeho typický tvar ale zůstal na první pohled rozpoznatelný.

Ještě větší pozornost ale vzbudila reakce na sociálních sítích. Značka zveřejnila video zakrytého loga s ironickým komentářem „Vítejte na krásném [cenzurovaném] stadionu“ a využila přitom populární zvuk z TikToku s hláškou „Nikdo to nepozná“.

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Tím však celá hra neskončila. Levi’s následně upravil i svou profilovou fotografii na Instagramu, kde logo překryl stejnou bílou plachtou jako na stadionu.

„Levi’s 1:0 FIFA,“ napsal jeden z komentujících. Další označili změnu profilového obrázku za ukázku „marketingu pro pokročilé“ a chválili, jak značka dokázala celou situaci využít ve svůj prospěch.

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