náhledy
Svět má nového Jamese Bonda s tváří herce Roberta Pattinsona a slavná filmová série se opět dostává do centra pozornosti. Za desítky let se na natáčení bondovek vystřídala nejen řada slavných herců, ale také známých a úspěšných sportovců. Někteří si střihli menší role, jiní zastupovali agenta 007 při nebezpečných kaskadérských scénách, další se ujali rolí odborných poradců. Připomeňte si některé z nich.
Autor: AP
Olympijský medailista ve vzpírání z Londýna 1948 Harold Sakata se proslavil rolí Oddjoba ve filmu Goldfinger (1964). Hrál osobního strážce hlavního padoucha. Bondovi naháněl strach svou mimořádnou silou a kloboukem s ostrým okrajem, který používal jako smrtící zbraň.
Autor: Profimedia.cz
Vijay Amritraj, indický profesionální tenista, který se dostal mezi dvacet nejlepších hráčů světa, se objevil ve filmu Chobotnička (1983). Ztvárnil agenta Vijaye, Bondova spojence v Indii.
Autor: Profimedia.cz
Americký desetibojař a olympijský vítěz z Říma 1960 Rafer Johnson se objevil ve filmu Povolení zabíjet (1989). Ztvárnil jednoho z agentů DEA, kteří se účastní operace proti drogovému bossovi Franzi Sanchezovi.
Autor: ČTK
Britský šermíř Steven Paul, který se zúčastnil tří olympijských her, se podílel na filmu Dnes neumírej (2002). Působil jako šermířský dublér při natáčení soubojů.
Autor: Facebook/British fencing
Americký odborník na bojová umění Donn Draeger, který předváděl kendó na olympijských hrách v Tokiu 1964, pracoval na filmu Žiješ jenom dvakrát (1967). Zajišťoval koordinaci bojových scén a působil také jako kaskadérský dublér Seana Conneryho (na snímku vpravo). Patřil k průkopníkům popularizace japonských bojových umění na Západě.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský průkopník freerunningu Sébastien Foucan se objevil ve filmu Casino Royale (2006). Ztvárnil teroristu Mollaku, kterého Bond pronásleduje při honičce na Madagaskaru.
Autor: Profimedia.cz
Britský automobilový závodník Ben Collins, známý také jako Stig z pořadu Top Gear, pracoval coby řidičský dublér Jamese Bonda ve filmech Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Není čas zemřít. Za volantem Aston Martinů zastupoval Daniela Craiga při nebezpečných honičkách.
Autor: Profimedia.cz
Britský šermíř a účastník olympijských her v Helsinkách 1952 Bob Anderson se podílel na bondovkách Srdečné pozdravy z Ruska (1963) a Dnes neumírej (2002). Působil jako specialista na šermířské souboje a jejich choreografii. Mimo jiné se proslavil také jako dublér Darth Vadera při soubojích se světelnými meči ve Star Wars.
Autor: Facebook/Sword and Sorcery Movies Of The 1980s
Britský profesionální parkurový jezdec Oliver Skeete si zahrál ve filmu Dnes neumírej (2002). Objevil se v roli recepčního v londýnském šermířském klubu Blades, kde se Bond setkává se svým protivníkem Gustavem Gravesem.
Autor: Facebook/ The Raven
Švýcarský bobista Robert Zimmermann, který reprezentoval svou zemi na olympijských hrách v letech 1964 a 1968, se zapojil do natáčení bondovky V tajné službě Jejího Veličenstva (1969). Pracoval jako kaskadér při akčních scénách.
Autor: Facebook/Movies-olympics
Rakouský rodák reprezentující Západní Německo Luggi Leitner získal na olympijských hrách několik medailí. Ve filmu V tajné službě Jejího Veličenstva (1969) zastupoval George Lazenbyho v náročných lyžařských scénách.
Autor: ČTK
Švýcarský olympijský vítěz ve sjezdu Bernhard Russi se podílel na filmu V tajné službě Jejího Veličenstva (1969). Jako lyžařský dublér absolvoval sjezd po bobové dráze.
Autor: ČTK
Německý olympijský lyžař Willy Bogner Jr. se podílel na čtyřech bondovkách. Jako kameraman a režisér lyžařských scén natáčel riskantní sjezdy přímo na lyžích, často ve vysoké rychlosti s těžkou kamerou. Jeho práce je vidět na filmech V tajné službě Jejího Veličenstva, Špion, který mě miloval, Jen pro tvé oči a Vyhlídka na vraždu.
Autor: Profimedia.cz
Trojnásobný britský šampion v rallye Mark Higgins pracoval jako kaskadérský řidič ve čtyřech bondovkách s Danielem Craigem. Objevil se v Quantum of Solace (2008), ve Skyfall (2012) Spectre (2015) a v Není čas zemřít (2021).
Autor: Profimedia.cz
Čtyřnásobný mistr světa v enduru Paul Edmondson se podílel na natáčení filmu Není čas zemřít (2021). Zastupoval Daniela Craiga při akčních scénách na motocyklu.
Autor: Facebook/ Triumph Racing