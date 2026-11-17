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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy
Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....
Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....
Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti
Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...
Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů
Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...
Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně
Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a...
Je skvělé, když se má člověk s kým zasmát. Reisingerová o trénincích i situaci v repre
Zraněné koleno ještě basketbalovou reprezentantku Julii Reisingerovou do plné zátěže nepustí. Domácí zápasy kvalifikace o EuroBasket 2027 tak sledovala v roli fanynky, která hráčky hlasitě hecovala....
Táta je na tréninku kouč, doma zlaťák. Duo Rešetárů reformuje futsalový Helas
Na první pohled by se mohlo zdát, že mít za trenéra vlastního otce je výhoda. Pro Dominika Rešetára je to ale především nová zkušenost, na kterou si musel chvíli zvykat. V brněnském Helasu se totiž...
Ustáli soud i vězení, teď manželství Alvese končí. Důvodem je fotbalistova víra
Manželství bývalého fotbalisty Daniho Alvese se po devíti letech rozpadlo. Rozchod potvrdila jeho manželka, modelka Joana Sanzová, která při něm stála i během procesu kvůli znásilnění a následnému...
Fotbalové přestupy ONLINE: Sage skončil u Crystal Palace, Real prodloužil s Gülerem
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Grand Prix krasobruslení 2026 ve Finsku: Program, výsledky, Češi
Pátou zastávkou krasobruslařského seriálu Grand Prix 2026/27 je Finsko, jede se 20. a 21. listopadu v Helsinkách. Startuje i jeden český taneční pár, podívejte se na program a výsledky.
Český propad žebříčkem pokračuje. Nově fotbalové reprezentaci patří 53. místo
Čeští fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po dvou listopadových porážkách znovu propadli, a to o dvě pozice na 53. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017, kdy mu patřila 58. příčka....
Bartošáka odstavili v Lahti mimo sestavu, klub absenci odůvodnil osobními důvody
Zničehonic je postavený mimo tým. Hokejista Patrik Bartošák přerušil angažmá v Lahti, finský klub na oficiálním webu oznámil, že za jeho absencí stojí osobní důvody. „Jedná se o soukromou záležitost...
Zdravá, snad i sebevědomá. Motto Voborníkové? Hlavně se nenechat sežrat
Vzpomínáte? Jak v posledním kole hromadného závodu na olympiádě bojovala v Anterselvě dokonce i o zlato? Jak za cílem padla v šoku na kolena a nemohla uvěřit, že má olympijskou medaili? Jak po její...
Liga mistrů? Pro nás prestižní, říká Vlach. Po vyřazení ocenil kvalitu soupeře
Liberecká cesta Ligou mistrů skončila v osmifinále. Po prohře 2:4 v Kolíně nad Rýnem nestačili hokejisté na německého soupeře ani doma, v odvetě mu podlehli 3:4 a s evropskou soutěží se rozloučili....
Ostrava schválila smlouvu na projekt Nových Bazalů. Řešit bude i řízení davu
Ostravští radní ve středu schválili smlouvu na projektovou dokumentaci Nových Bazalů s vítězi architektonické soutěže, španělským studiem L35 Arquitectos. Příprava stavby moderního fotbalového...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Minimum spánku za čtrnáct dní. Český jachtař urazil tisíce kilometrů
Šestačtyřicetiletý Milan Koláček má za sebou dobrodružství, na které do konce života nezapomene. Jako jediný český zástupce se postavil na start třináctého ročníku prestižního závodu Route du Rhum, v...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...