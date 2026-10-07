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Mistr světa z Prahy má další důvod k radosti. Kubalíkovi čekají druhé dítě

Autor:
  13:43
Dominik Kubalík a jeho manželka Klára Kubalík na udílení cen Zlatá hokejka...

Dominik Kubalík a jeho manželka Klára Kubalík na udílení cen Zlatá hokejka (Praha, 29. června 2023) | foto: Pavel Mazáč / CNCProfimedia.cz

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve...
Dominik a Klára Kubalíkovi čekají druhé miminko.
Dominik Kubalík slaví gól na 2:0 ve druhé třetině proti Kanadě.
Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.
18 fotografií
Dominik Kubalík v posledních letech prožil hned několik zásadních životních momentů. Teď k nim přibude další. Český hokejový reprezentant a jeho manželka Klára se na sociálních sítích pochlubili, že čekají druhé dítě.

Kubalíkovi si radostnou zprávu zatím nechávali pro sebe, teď už ale těhotenství oznámili prostřednictvím několika rodinných fotografií. Na nich pózuje Klára s rostoucím bříškem po boku Dominika a malé dcerky Mii.

Právě Mia přitom přišla na svět v době, na kterou český hokejový fanoušek jen tak nezapomene. Narodila se 10. května 2024, tedy v den, kdy česká reprezentace vstupovala do domácího mistrovství světa proti Finsku. Kubalík tehdy ráno zamířil k porodu a nebylo vůbec jisté, zda večerní utkání stihne. Nakonec se mu to ale povedlo.

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A den plný emocí zakončil vítězstvím 1:0 po nájezdech. O dva týdny později navíc mohl s národním týmem slavit titul světového šampiona. „Změnil se mi život a pohled na život. Najednou je to všechno mnohem veselejší, než bylo předtím,“ popisoval tehdy Kubalík krátce po narození dcery.

Tentokrát už rodinu čeká další velká kapitola bez tak hektického hokejového programu. Kubalíkova manželka Klára oznámila těhotenství slovy: „Z naší malé holčičky bude velká ségra.“ Pod příspěvkem se následně objevila řada gratulací, mimo jiné od partnerek a manželek hokejistů z reprezentace.

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Dominik a Klára jsou manželé od července roku 2021. Hokejista, který má dříve působil také v NHL, nyní nastupuje za švýcarský EV Zug.

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Témata: Dominik Kubalík

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Kolář vs. RibecaiTenis - Osmifinále - 7. 10. 2026:Kolář vs. Ribecai //www.idnes.cz/sport
Živě1:5
  • 3.30
  • -
  • 1.29
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.33
  • 5.57
  • 6.80
Třebíč vs. HavířovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Třebíč vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.70
  • 4.40
  • 3.84
Zlín vs. KolínHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Pardubice B vs. LitoměřiceHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Pardubice B vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.20
  • 4.11
  • 2.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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