Někdejší německý reprezentant se sbírání kartiček Pokémonů věnuje od roku 1999. A slavný úryvek z ikonické seriálové znělky „Všechny chytit máš!“ vzal doslova. Cennou první edici kartiček má kompletní, a to v angličtině. Hodnotu kolekce odhaduje na 400 tisíc eur, tedy více než deset milionů korun. „Se svou sbírkou bych se ale nerozloučil za žádné peníze na světě,“ řekl pětatřicetiletý Kramer německé tiskové agentuře DPA.
Kartičky přitom nepovažuje jen za vzpomínku na dětství, ale také za dobrou investici. „Jsem pevně přesvědčen, že až bude naší generaci 50 nebo 60 let, nebudeme si na stěny věšet klasické obrazy, ale zarámované karty Pokémonů,“ prohlásil.
Fenomén Pokémon letos v únoru oslavil 30 let existence. Pikachu, Charmander a další postavičky si získaly přízeň několika generací fanoušků a některé vzácné sběratelské karty dnes dosahují hodnoty desítek milionů korun.
Kramerova záliba se však neomezuje pouze na Pokémony. Sbírá také další předměty, které mu připomínají dětství. „Staré sběratelské kartičky, vzácné vintage předměty nebo retro fotbalové dresy jsou pro mě skutečným uměním naší doby,“ uvedl.
Většinu fotbalové kariéry strávil Kramer v Borussii Mönchengladbach. V roce 2014 se s německou reprezentací stal mistrem světa. Proslavil se tam však jako muž, který si finále nepamatuje.
Do základní sestavy pro finále se tehdy dostal na poslední chvíli kvůli zranění Samiho Khediry. Těsně po začátku zápasu se ale tvrdě srazil s argentinským obráncem Ezequielem Garayem, utrpěl otřes mozku a musel vystřídat. Po utkání přiznal, že si nic nevybavuje.
Profesionální kariéru ukončil v roce 2025. Od té doby se věnuje mimo jiné televiznímu komentování fotbalu a psaní. Začátkem letošního října představil svůj druhý román.
|
Zákaz do konce století. Fotbalista přišel o řidičák, doplatil na video partnerky