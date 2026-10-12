Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mistr světa se chlubí výjimečnou sbírkou. Začal s ní v dětství, dnes stojí miliony

Autor:
  13:39
Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů

Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů | foto: Instagram/@chrikra23

Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů
Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů
Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů
Christoph Kramer
9 fotografií
Bývalý německý fotbalista a mistr světa Christoph Kramer má vášeň, která nemá se sportem mnoho společného. Už od dětství sbírá kartičky Pokémonů a dnes vlastní kolekci v hodnotě více než deseti milionů korun.

Někdejší německý reprezentant se sbírání kartiček Pokémonů věnuje od roku 1999. A slavný úryvek z ikonické seriálové znělky „Všechny chytit máš!“ vzal doslova. Cennou první edici kartiček má kompletní, a to v angličtině. Hodnotu kolekce odhaduje na 400 tisíc eur, tedy více než deset milionů korun. „Se svou sbírkou bych se ale nerozloučil za žádné peníze na světě,“ řekl pětatřicetiletý Kramer německé tiskové agentuře DPA.

Kartičky přitom nepovažuje jen za vzpomínku na dětství, ale také za dobrou investici. „Jsem pevně přesvědčen, že až bude naší generaci 50 nebo 60 let, nebudeme si na stěny věšet klasické obrazy, ale zarámované karty Pokémonů,“ prohlásil.

Fenomén Pokémon letos v únoru oslavil 30 let existence. Pikachu, Charmander a další postavičky si získaly přízeň několika generací fanoušků a některé vzácné sběratelské karty dnes dosahují hodnoty desítek milionů korun.

Kramerova záliba se však neomezuje pouze na Pokémony. Sbírá také další předměty, které mu připomínají dětství. „Staré sběratelské kartičky, vzácné vintage předměty nebo retro fotbalové dresy jsou pro mě skutečným uměním naší doby,“ uvedl.

Většinu fotbalové kariéry strávil Kramer v Borussii Mönchengladbach. V roce 2014 se s německou reprezentací stal mistrem světa. Proslavil se tam však jako muž, který si finále nepamatuje.

Do základní sestavy pro finále se tehdy dostal na poslední chvíli kvůli zranění Samiho Khediry. Těsně po začátku zápasu se ale tvrdě srazil s argentinským obráncem Ezequielem Garayem, utrpěl otřes mozku a musel vystřídat. Po utkání přiznal, že si nic nevybavuje.

Profesionální kariéru ukončil v roce 2025. Od té doby se věnuje mimo jiné televiznímu komentování fotbalu a psaní. Začátkem letošního října představil svůj druhý román.

Zákaz do konce století. Fotbalista přišel o řidičák, doplatil na video partnerky
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Forti vs. KolářTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Forti vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
12. 10. 14:30
  • 1.80
  • -
  • 1.92
Arangová vs. KnutsonováTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Arangová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
12. 10. 14:30
  • 2.17
  • -
  • 1.62
Palicová vs. OrtenziováTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Palicová vs. Ortenziová //www.idnes.cz/sport
12. 10. 15:30
  • 1.54
  • -
  • 2.32
Dukla Praha vs. Ostrava BFotbal - 10. kolo - 12. 10. 2026:Dukla Praha vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
12. 10. 17:00
  • 1.69
  • 3.75
  • 4.41
Klimovičová vs. HavlíčkováTenis - 1. kolo - 12. 10. 2026:Klimovičová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
12. 10. 18:00
  • 1.94
  • -
  • 1.79
Bergamo vs. VeneziaFotbal - 6. kolo - 12. 10. 2026:Bergamo vs. Venezia //www.idnes.cz/sport
12. 10. 18:30
  • 1.57
  • 4.49
  • 5.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní

Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.

Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...

Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Mistr světa se chlubí výjimečnou sbírkou. Začal s ní v dětství, dnes stojí miliony

Christoph Kramer se svou sbírkou Pokémonů

Bývalý německý fotbalista a mistr světa Christoph Kramer má vášeň, která nemá se sportem mnoho společného. Už od dětství sbírá kartičky Pokémonů a dnes vlastní kolekci v hodnotě více než deseti...

12. října 2026  13:39

Žádná magie, jen dřina, ujišťuje Seixas. Pogačar možná zkrátí dovolenou

Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie.

V jeho podání to vypadá tak jednoduše. Prostě jen přidá trochu wattů do pedálů, pak ještě trošku, nakonec se na pár šlápnutí zvedne ze sedla – a je pryč. Elegance, se kterou se Paul Seixas v sobotu...

12. října 2026  13:18

Dočká se Mrázek další šance v NHL? Rangers přišli o jedničku, mají jen nováčka

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Aktuálně nemá angažmá, od začátku ledna nestál v brance, dokonce podstoupil operaci. A přesto se jeho jméno najednou začalo objevovat v nejrůznějších spekulacích. Vrátí se gólman Petr Mrázek do NHL?...

12. října 2026  13:07

Bouzková je ve Wu-chanu ve druhém kole. Bartůňková se dere žebříčkem vzhůru

Marie Bouzková hraje forhend na turnaji v Pekingu.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6:1, 2:0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára...

12. října 2026  8:09,  aktualizováno  13:03

Ježek bude závodit za rozvojový tým UAE Emirates, cyklokros dává stranou

Václav Ježek v pelotonu West Bohemia Tour jako lídr závodu.

Cyklistický talent Václav Ježek podepsal smlouvu s kontinentálním týmem UAE Emirates Gen Z, rozvojovou formací přední worldtourové stáje UAE Emirates-XRG, jejíž barvy hájí i nejlepší závodník...

12. října 2026  12:14

Slavia proti trenérovi z Milionáře. Simič ho zná: Fantastický člověk, chystal nám i kvízy

Premium
Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu...

Litevský kouč na lavičce ázerbájdžánského účastníka fotbalové Ligy mistrů. Už jen tohle spojení zní dost překvapivě. A když se na Valdase Dambrauskase podíváte, jak v ležérním sáčku a hranatých...

12. října 2026

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

12. října 2026  11:50

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

12. října 2026  11:29

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

12. října 2026  11:27

Talent otočil duel se Zubřím, pomohla i tryskomyš. Voves: Jdu do toho po hlavě

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Nic nového. Po šesti kolech extraligy zůstali v tabulce bez porážky už pouze házenkáři Plzně a Karviné, hegemoni posledního desetiletí, kteří se přetahují o titul. Mistrovský Talent tým Plzeňského...

12. října 2026  11:24

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

12. října 2026  11:21

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

12. října 2026  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.