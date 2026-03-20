„Je celkem surreálné pomyslet na to, že budu mít vlastní figurínu. Je to pro mě velká čest,“ uvedl jezdec McLarenu pro BBC. Na její podobě přitom aktivně spolupracuje a pomáhá s tím, aby výsledek co nejvíce odpovídal skutečnosti. „Vidět všechny detaily, které se zohledňují, je opravdu působivé,“ dodal.
Na figuríně začali tvůrci pracovat krátce poté, co Norris na konci loňského roku získal svůj první titul mistra světa. Ten si zajistil v závěrečné Velké ceně v Abú Zabí a stal se jedenáctým britským šampionem v historii formule 1.
Jeho cesta na vrchol přitom začala už v roce 2019, kdy debutoval ve formuli 1 při Velké ceně Austrálie. Už o rok později se stal nejmladším britským jezdcem na stupních vítězů a postupně se vypracoval mezi nejvýraznější tváře současného motorsportu.
Během práce na figuríně lidé z jeho okolí zavzpomínali i na jeho dětství. Jeho kamarád ze základní školy pro BBC s úsměvem připomněl, že Norris měl problém vydržet chvíli v klidu už jako dítě. „Často usínal ve třídě, protože celé dny trávil na motokárách,“ popsal.
Podle vedení muzea patří Norris mezi nejoblíbenější současné sportovce a jeho figurína má být jednou z hlavních atrakcí. Umístěna bude vedle dalších ikon motorsportu, včetně sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.
Zatímco se Norris mimo okruh dočkal takového ocenění, vstup do nové sezony F1 mu úplně nevyšel. Ve Velké ceně Austrálie dojel pátý a do následujícího závodu v Číně po čtvrtém místě ve sprintu kvůli technickým problémům ani neodstartoval.