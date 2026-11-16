Miluji být těhotná, ale závodění mi moc chybí, přiznala Amálie Švábíková

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  13:05
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Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila v anketě Atlet roku třetí místo.

Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila v anketě Atlet roku třetí místo. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Amálie Švábíková
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa
Tyčkařka Amálie Švábíková skončila v anketě Atlet roku druhá.
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Tyčkařka Amélie Švábíková se těší na narození prvního dítěte, už teď jí však chybějí závody. K vrcholovému sportu se chce vrátit co nejdříve.

Švábíková na začátku léta oznámila, že s partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým, čeká prvního potomka. Syn by se měl narodit v lednu.

O tom, jak prožívá těhotenství, se nyní podělila ve videu na sociálních sítích. „Miluji být těhotná a užívám si každý moment, ale tohle (závodění) mi moc chybí. Těším se na oboje,“ říká ve videu. K příspěvku připojila popisek „Dvě různé životní kapitoly, dva různé druhy lásky.“

Pátá nejlepší tyčkařka z olympijských her v Paříži dává od začátku najevo, že po vzoru jiných českých reprezentantek plánuje skloubit vrcholový sport a mateřství.

V nedávném rozhovoru pro web Česká atletika potvrdila, že stále trénuje, jen intenzita její přípravy je teď odlišná. Dál však chodí do posilovny, běhá či jezdí na kole. „Dá se říct, že jsem z atletiky vůbec nevypadla. Mně přijde, že je to každodenní téma, navíc když pořád trénuju,“ uvedla.

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Pokud by se k závodění dokázala vrátit už v polovině příštího léta, považovala by to za zázrak. Má však stanovený dlouhodobý cíl, za kterým si chce jít. Je jím účast na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.

„Hned od začátku, když jsem zjistila, že jsem nečekaně otěhotněla, tak myšlenka na olympiádu byla jasná. Věděla jsem, že mám dva roky, což je spousta času se vrátit,“ řekla.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Alcaraz vs. TiafoeTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Alcaraz vs. Tiafoe //www.idnes.cz/sport
16. 11. 14:00
  • 1.10
  • -
  • 6.40
Švédsko vs. FinskoHokej - O 3. místo - 16. 11. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:00
  • 2.85
  • 3.67
  • 2.20
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.03
  • 3.57
  • 1.94
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.87
  • 3.35
  • 4.78
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.94
  • 3.31
  • 4.47
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.20
  • 6.54
  • 16.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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