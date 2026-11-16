Švábíková na začátku léta oznámila, že s partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým, čeká prvního potomka. Syn by se měl narodit v lednu.
O tom, jak prožívá těhotenství, se nyní podělila ve videu na sociálních sítích. „Miluji být těhotná a užívám si každý moment, ale tohle (závodění) mi moc chybí. Těším se na oboje,“ říká ve videu. K příspěvku připojila popisek „Dvě různé životní kapitoly, dva různé druhy lásky.“
Pátá nejlepší tyčkařka z olympijských her v Paříži dává od začátku najevo, že po vzoru jiných českých reprezentantek plánuje skloubit vrcholový sport a mateřství.
V nedávném rozhovoru pro web Česká atletika potvrdila, že stále trénuje, jen intenzita její přípravy je teď odlišná. Dál však chodí do posilovny, běhá či jezdí na kole. „Dá se říct, že jsem z atletiky vůbec nevypadla. Mně přijde, že je to každodenní téma, navíc když pořád trénuju,“ uvedla.
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Švabíková se těší na návrat k závodění. Chce navázat na Adamczykovou
Pokud by se k závodění dokázala vrátit už v polovině příštího léta, považovala by to za zázrak. Má však stanovený dlouhodobý cíl, za kterým si chce jít. Je jím účast na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.
„Hned od začátku, když jsem zjistila, že jsem nečekaně otěhotněla, tak myšlenka na olympiádu byla jasná. Věděla jsem, že mám dva roky, což je spousta času se vrátit,“ řekla.