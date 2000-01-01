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Martina Navrátilová oslaví v neděli 18. října 70. narozeniny. Jedna z nejúspěšnějších tenistek historie zažila během sedmi desetiletí mnohem víc než jen mimořádnou sportovní kariéru. Útěk z komunistického Československa, boj za vlastní identitu, ale i vážné onemocnění. Připomeňte si některé životní milníky tenisové ikony.
Autor: Profimedia.cz
Martina se narodila 18. října 1956 v Praze. Původně se jmenovala Šubertová. Její rodiče se ale rozešli, když jí byly tři roky. Později přijala příjmení svého nevlastního otce Miroslava Navrátila. Už jako patnáctiletá vyhrála mistrovství Československa v tenisu.
Autor: ČTK
Rodiče Martinu Navrátilovou ve sportu od začátku podporovali. Její otec Miroslav Navrátil byl dokonce jejím prvním trenérem.
Autor: ČTK
Sport miluje Martina Navrátilová od dětství. Kromě tenisu hrávala hokej i fotbal. Dodnes ráda lyžuje.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 1973 začala pravidelně nastupovat na mezinárodních turnajích. První titul ve dvouhře získala v Orlandu v roce 1974. Ve stejném roce triumfovala ve smíšené čtyřhře na Roland Garros po boku Kolumbijce Ivána Moliny. O rok později už patřila mezi nejnadějnější hráčky světa. Po US Open 1975 se rozhodla nevrátit do Československa a požádala v USA o politický azyl.
Autor: ČTK
V roce 1978 získala svůj první wimbledonský titul. Ve finále Wimbledonu porazila Chris Evertovou ve třech setech. Začala tak neskutečná série, která dodnes nemá obdoby. Během své kariéry triumfovala Navrátilová ve dvouhře na kurtech v Londýně hned devětkrát. Jde o rekord.
Autor: Profimedia.cz
Do ženského tenisu přinesla Navrátilová agresivní styl hry servis-volej, vyznačovala se absolutní dominancí na síti a silou, což jí vyneslo celkem 59 grandslamových titulů ve dvouhře i čtyřhře.
Autor: Profimedia.cz
Od února do prosince 1984 vyhrála neuvěřitelných 74 singlových utkání v řadě. Její vítězné tažení nakonec ukončila československá reprezentantka Helena Suková v semifinále Australian Open, které se tehdy hrálo až v prosinci.
Autor: AP / Robert Dear, Profimedia.cz
Největší rivalkou Martiny Navrátilové na kurtech se stala Chris Evertová. V osmdesátých letech jejich rivalita definovala ženský tenis. Celkem se utkaly osmdesátkrát a Navrátilová měla v konečné bilanci těsně navrch 43:37.
Autor: Profimedia.cz
Přestože na kurtu sváděly Navrátilová a Evertová tvrdé bitvy, jejich vztah postupně přerostl v hluboké přátelství, které trvá dodnes.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1984 získala Navrátilová s Američankou Pam Shriverovou všechny čtyři grandslamové tituly ve čtyřhře. Jejich spolupráce se stala jedním z nejúspěšnějších partnerství v historii tenisu. Společně dokázaly vyhrát 109 deblových zápasů za sebou. Rekordní série skončila až ve finále Wimbledonu 1985, kde podlehly dvojici Kathy Jordanová a Elizabeth Smylieová.
Autor: ČTK
V roce 1987 porazila Navrátilová ve finále nastupující hvězdu Steffi Grafovou a získala šestý wimbledonský titul za sebou. Tento výkon zůstává jedním z jejích nejslavnějších rekordů.
Autor: AP
Martiny Navrátilové si její soupeřky vždy vážily. Billie Jean Kingová o ní v rozhovoru pro ESPN v roce 2006 řekla, že je nejlepší tenistkou dvouhry, čtyřhry i smíšené čtyřhry, která kdy žila.
Autor: ČTK
Své poslední wimbledonské finále dvouhry odehrála Navrátilová v roce 1994. Podlehla v něm Španělce Conchitě Martínezové. Diváci ji při odchodu z kurtu odměnili dlouhým potleskem vestoje. Na památku si utrhla několik stébel slavné wimbledonské trávy. Ve sportovním důchodu ale dlouho nezůstala.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2000 se ve 43 letech se znovu začala pravidelně objevovat na turnajích ve čtyřhře a smíšené čtyřhře a znovu se prosadila. V roce 2004 hrála na olympiádě v Aténách. Úplně poslední grandslamový titul získala Martina Navrátilová těsně před svými 50. narozeninami ve smíšené čtyřhře s Bobem Bryanem na US Open v roce 2006. Poté se definitivně rozloučila s kariérou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 přišel důležitý milník v jejím osobním životě. Přestože většinu dospělého života prožila za oceánem, ke své rodné zemi si uchovala vztah. Více než tři desetiletí po emigraci získala zpět české občanství a stala se občankou České republiky i USA. (Na snímku z roku 1995 je s prezidentem Václavem Havlem)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Martina Navrátilová byla jedna z prvních světových sportovních hvězd, které přiznaly homosexuální orientaci. Stalo se tak v roce 1981. Dodnes platí za celosvětově uznávanou obhájkyni práv LGBTQ+ komunity.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2014 požádala Navrátilová během US Open svou dlouholetou partnerku Julii Lemigovovou o ruku. Bývalá ruská modelka, která získala titul Miss SSSR 1990, řekla ano přímo před televizními kamerami. V prosinci téhož roku se vzaly. Společně pak vychovávaly dvě dcery Lemigovové z předchozích vztahů, v roce 2023 adoptovaly dva syny.
Autor: Profimedia.cz
Ještě předtím však zažila Martina Navrátilová náročné období. V roce 2010 jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Úspěšně se vyléčila a začala opakovaně upozorňovat na důležitost preventivních vyšetření. Na začátku roku 2023 se nemoc znovu vrátila. I tentokrát nad ní tenisová legenda zvítězila.
Autor: AP
Martina Navrátilová není pouze fenomenální tenistka. Mezi její záliby sport, turistika, dobré jídlo či staré holywoodské filmy. Miluje zvířata a podporuje organizace, které se věnují jejich ochraně. Napsala také několik knih. Mimo jiné se spisovatelkou Liz Nicklesovou vytvořila v devadesátých letech trojici detektivních románů. Hlavní postavou je bývalá tenistka Jordan Mylesová, která řeší záhady ze sportovního prostředí.
Autor: MF DNES
Za svou kariéru získala získala celkem 167 turnajových titulů ve dvouhře, 177 titulů ve čtyřhře a byla 332 týdnů na pozici světové jedničky. Dodnes je ve světě tenisu aktivní, je jeho ambasadorkou a někdy se objeví i v roli komentátorky. Během letošního Wimbledonu nechyběla v Královské lóži. Na snímku si podává roku s princeznou Catherine.
Autor: AP