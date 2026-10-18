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Miluje golf, napsala několik detektivek. Martina Navrátilová slaví 70. narozeniny

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Martina Navrátilová (29. června 2024) Martina se narodila 18. října 1956 v Praze. Původně se jmenovala Šubertová.... Rodiče Martinu Navrátilovou ve sportu podporovali. Její otec Miroslav Navrátil... Martina Navrátilová a její maminka Jana (Wimbledon, 6. června 1979) Od roku 1973 začala pravidelně nastupovat na mezinárodních turnajích. První... V roce 1978 získala svůj první wimbledonský titul. Ve finále Wimbledonu... Tenistka Martina Navrátilová a vévodkyně z Kentu Katharine ve Wimbledonu (7.... Martina Navrátilová přebírá pohár pro vítězku Wimbledonu 1986 od Kitty... Největší rivalkou Martiny Navrátilové na kurtech se stala Chris Evertová. V... Přestože na kurtu sváděly Navrátilová a Evertová tvrdé bitvy, jejich vztah... V roce 1984 získala Navrátilová s Američankou Pam Shriverovou všechny čtyři... Martina Navrátilová na archivním snímku z roku 1987 jako wimbledonská vítězka.
Martina Navrátilová slaví v neděli 18. října 70. narozeniny. Jedna z nejúspěšnějších tenistek historie zažila během sedmi desetiletí mnohem víc než jen mimořádnou sportovní kariéru. Útěk z komunistického Československa, boj za vlastní identitu, ale i vážné onemocnění. Připomeňte si některé životní milníky tenisové ikony.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Rachimovová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 19. 10. 2026:Rachimovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Kolář vs. BondioliTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Kolář vs. Bondioli //www.idnes.cz/sport
19. 10. 13:00
  • 1.52
  • -
  • 2.36
Forti vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Forti vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
19. 10. 14:45
  • 2.19
  • -
  • 1.61
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 12. kolo - 19. 10. 2026:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:00
  • 3.17
  • 5.50
  • 1.70
Monza vs. CagliariFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Monza vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:30
  • 2.41
  • 3.29
  • 3.23
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.32
  • 3.09
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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