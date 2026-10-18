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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“
Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...
Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky
Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...
Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí
Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...
Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...
Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se
Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...
Zastřelí nás, když budeme slavit gól? Kadlecovy bláznivé zážitky z Turecka
Na náměstí v Uherském Hradišti praží podzimní slunce a on každou chvíli zdraví známé, kteří kolem kavárenské zahrádky procházejí. Podobně často jako pozdravy Michal Kadlec při vyprávění používá i...
Smrt přímo na hřišti. Kapitán fotbalistů z Karlovarska zkolaboval při ligovém utkání
Černým písmem se do kroniky fotbalistů z Otročína na Karlovarsku zapíše nedělní zápas mezi jejich týmem TJ Budoucnost Otročín a TJ Jáchymov. Přímo na hřišti náhle zkolaboval domácí kapitán Tomáš...
Až tři měsíce bez Sedláka. Velkou pardubickou marodku rozšířil i Červenka
Hokejisté Pardubic se až tři měsíce musí obejít bez zraněného kapitána Lukáše Sedláka. Dva až čtyři týdny bude chybět i další hvězdný útočník Roman Červenka. „Velká marodka je velmi pravděpodobně...
Sportovní pár chystá svatbu. Jiranová a Konečný se na Maledivách zasnoubili
Čeští sportovci chystají svatbu. Sprinterka Helena Jiranová a oštěpař Martin Konečný se zasnoubili během dovolené na Maledivách. Radostnou novinkou se dvojice pochlubila na sociálních sítích.
Olympijský maraton? Ano! Johaugová udivuje i bez lyží, chce do Los Angeles
Bývalá norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová se pokusí kvalifikovat v maratonu na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Debut na královské vytrvalecké trati ji čeká 6. prosince ve...
Svědík tleskal kotli Slovácka, chválil Daníčka: Jsem rád, že zůstal u fotbalu
Fotbalové Slovácko dovedl k jeho největším úspěchům. Když se ale Martin Svědík poprvé od svého odchodu z Uherského Hradiště vrátil na místo činu, s brněnskou Zbrojovkou ho vyloupil po výsledku 2:1.
WTA Ningbo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě
Dalším ženským podnikem kategorie WTA 500 je akce v čínském Ninbgu, hraje se od 19. do 25 . října 2026. Startují i dvě české tenistky, sledujte přímé přenosy online.
Tragédie při závodech. Motokrosař se na Opavsku těžce zranil, v nemocnici zemřel
Tragédii provázely nedělní motokrosové závody v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Při jednom ze závodů tam třiapadesátiletý jezdec utrpěl vícečetná těžká zranění, kterým i přes snahu záchranářů a...
Lingr bude několik měsíců chybět. Dusil se vlastní krví, popsal trenér děsivé zranění
Po tvrdém souboji upadl na zem a jeho protihráč okamžitě zvedal ruce, aby přivolal zdravotníky. Český fotbalový útočník Ondřej Lingr si z nedělního zápasu proti Lechu Poznaň pravděpodobně odnesl...
Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy
Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavřel etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskutečnil od 13. do 18. října 2026. Na programu bylo šest etap, mezi favority na celkové vítězství...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Co znamená Leino v češtině? Vím to už od 18 let, smál se finský útočník Komety
S typicky finskou strohostí a ledovým klidem si Robert Leino vychutnával první pozápasový rozhovor v brněnském dresu. Třiatřicetiletý útočník pomohl v neděli hokejistům Komety brankou a asistencí k...
Bez Fatry v názvu, s novým koučem a posilami ze zámoří. Zlín myslí i na play off
Dva body získali, jeden ztratili. Volejbalisté Zlína, po dlouhých letech bez společnosti Fatra v názvu, v premiéře nového trenéra Jaroslava Vlka zdolali v úvodním extraligovém kole Ostravu ve dvě a...