Exsparťan Lačný si vydělává fotbalem na Maledivách. Dovolená? Ne, hlavně góly

  5:29
Maledivy. Dovolenkový ráj na zemi. Souostroví v Indickém oceánu lemované nádhernými plážemi s bílým pískem. Miloš Lačný sem ale nevyrazil za odpočinkem, nýbrž za fotbalem. Útočník, který hrál v roce 2010 i v pražské Spartě, kope za tamní Victory Sports Club.
Miloš Lačný hraje fotbal na Maledivách | foto: https://www.instagram.com/lacko31.official/?hl=cs

„Pokud bych nevyužil toho, co Maledivy nabízí, byl bych blázen. Ale nepřišel jsem sem dovolenkovat, hlavní je střílet góly,“ vyprávěl Lačný v rozhovoru pro Šport.sk.

Říká se mu Liptovský Messi. A v maledivské metropoli Malé je 37letý Slovák vnímán vskutku skoro jak Messi. Hvězda ligy, oblíbenec fanoušků.

Trefil se hned v prvním utkání, kdy jeho tým Victory porazil Eagles 2:0. Vyhrál i další dva zápasy: 3:1 a 4:1. Lačný dal v obou po dvou gólech.

„Skvělý úvod pro mě i pro klub. Navíc jsem byl pokaždé vyhlášen Hráčem zápasu. Ale určitě nevyhráváme jen díky mně, velkou roli sehrál příchod nového gólmana, jedničky Nepálu,“ řekl Lačný.

Smlouvu podepsal jen do března, kdy tamní soutěž končí. Mimochodem, je v ní deset týmů a všechny hrají zápasy na stejném stadionu v hlavním městě Malé. Podle toho i vypadá tamní trávník. Bída. I tak Lačný sází góly.

„Nejvíc mě těší můj vůbec první gól, protože jsem byl nevyspaný z letadla, navíc jsem měl žaludeční problémy a polovinu noci před zápasem strávil na záchodě. Celkově je aklimatizace v těchto zemích komplikovaná.“

A proč právě Maledivy?

Jak se chlapík, který hrál ještě na podzim za třetiligovou Spišskou Novou Ves, dostal na tak exotickou štaci?

Trenérem je od října 46letý Slovák Gergely Geri, který v roce 2024 vedl Košice, kde tenkrát kopal i Lačný. Spolu se potkali už předtím v Pohronie.

Život má být o nekomfortu

Zatímco pro Geriho jsou Maledivy prvním angažmá mimo Evropu, Lačný je fotbalovým světoběžníkem. Hrával v Malajsii, Kazachstánu, Gruzii, Skotsku... A také v pražské Spartě, kam přišel v lednu 2010 z Ružomberku a oslavil titul. Jenže pořádně prosadit se nedokázal. Góly? Užil si jediný. Za druholigové béčko.

Teď, na sklonku kariéry, si po probuzení užívá výhled na palmy a oceán.

A samozřejmě fotbal. „Trenér Geri tu chce zavést kvalitu a profesionalitu, takže trénujeme každý den. V úterý a ve středu dokonce dvakrát. Jednou týdně jezdíme trénovat na ostrov Villingili, kam se přepravujeme lodí,“ nabízí pohled na svérázný život.

A lze se fotbalem na Maledivách vůbec uživit? „Dá se tu vydělat slušný peníz. Ve Spišské Nové Vsi jsme v listopadu skončili a sezona se rozjede až v březnu, tak jsem se rozhodl si mezitím něco přivydělat. Účty a hypotéka se samy nezaplatí,“ ví Lačný, otec dvou dětí, který je nyní na ostrově s partnerkou Kristínou Ruščákovou, zpěvačkou skupiny Ščamba.

„Hlavní město Malé není pro každého. Mám kolem sebe dost kamarádů, kteří by šli radši domů za komfortem. Já sem ale jiný. Život má být o nekomfortu, ve kterém se cítíte komfortně.“

Miloš Lačný v dresu maledivského celku Victory SC.

Zvykl si tedy rychle. Na houfy motocyklistů i na to, že se před zápasem či během tréninku hráči modlí. „Lidé si o Muslimech myslí kdeco, ale když tu na chodníku necháte mobil, zítra ho tam najdete. Tito muslimové jsou ukázkoví, jen my máme pocit, že jsme něco víc.“

Na Maledivách už působilo několik Slováků, zejména v rolích trenérů. Jozef Jankech vedl v letech 2000 – 2003 a poté 2007 – 2008 maledivskou reprezentaci. Při svém druhém angažmá si připsal i historický úspěch: jeho tým na mistrovství Jižní Asie porazil Indii 1:0. Ano, ostrovní stát s 300 tisíci obyvateli skolil víc než miliardový civilizační kolos.

A nebyl jediným slovenským koučem, který tu zanechal stopu: Rastislav Vincúr vedl maledivskou Valencii, Ján Rosinský zase FC Island a Vladimír Goffa týmy Hurriyya a poté New Radiant.

Teď tu v útoku řádí Liptovský Messi.

