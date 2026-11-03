náhledy
Teprve dvacetiletý Kimi Antonelli se ve své druhé sezoně formule 1 stal mistrem světa a vedle sportovní slávy ho čekají také pohádkové výdělky. Podle odhadů má nakročeno k tomu, aby se v budoucnu stal miliardářem. Ve srovnání se slavnějšími soupeři, kteří v posledních letech získali titul mistrů světa F1, ale zatím žije poměrně skromně.
Autor: Reuters
Zisk mistrovského titulu Antonellimu podle britského deníku The Sun zajistil štědré bonusy, díky nimž jeho letošní příjmy vzrostly přibližně na 232 milionů korun. Dalších až 280 milionů by mu mohly vynést odměny za vítězství a získané body. Nemalé částky mu navíc mohou přinést sponzorské smlouvy.
Autor: AP
Zatímco většina hvězd formule 1 žije v Monaku, Kimi Antonelli zůstává v San Marinu, zhruba 130 kilometrů od rodné Boloni. Malá republika mu nabízí příznivé daňové podmínky i blízkost rodinného podnikání. Jeho otec Marco zde totiž provozuje závodní tým AKM Motorsport.
Autor: AP
K životu hvězd formule 1 neodmyslitelně patří také luxusní automobily. Kimi Antonelli zatím využívá Mercedes-AMG GT 63 v hodnotě přibližně pěti milionů korun, který dostal od týmu k osobnímu užívání.
Autor: Profimedia.cz
K nejbohatším závodníkům současnosti má však Antonelli stále daleko. Jednačtyřicetiletý Lewis Hamilton podle žebříčku The Sunday Times nashromáždil jmění v hodnotě 12,2 miliardy korun.
Autor: Luca Bruno, ČTK
Lewis Hamilton si během kariéry vybudoval skutečné realitní impérium. Jeho hlavním domovem je luxusní rezidence v monacké čtvrti Fontvieille za 336 milionů korun. Nabízí výhled na Středozemní moře, sluneční terasu i soukromou parní lázeň.
Autor: Instagram / Lewis Hamilton
V roce 2017 si navíc pořídil dům se šesti ložnicemi v londýnském Kensingtonu za 510 milionů korun. K nemovitosti patří upravená zahrada dlouhá zhruba 61 metrů. Sedminásobný mistr světa vlastní rovněž luxusní penthouse v newyorské čtvrti Tribeca, horský ranč v Coloradu a byty u Ženevského jezera a v Miláně.
Autor: Instagram / Lewis Hamilton
Lewis Hamilton si v minulosti vybudoval sbírku vzácných supersportů v hodnotě mnoha milionů. Jedním z největších klenotů bylo Pagani Zonda 760 LH, speciálně upravený vůz s cenovkou kolem 336 milionů korun. Vlastnil také legendární Ferrari LaFerrari, jehož cena se na trhu s ojetými vozy v perfektním stavu může vyšplhat až na 140 milionů korun.
Autor: Instagram / Lewis Hamilton
Britský závodník však později část automobilové kolekce rozprodal a začal se více zajímat o umění a udržitelnost.
Autor: Instagram / Lewis Hamilton
V minulosti vlastnil také nepřehlédnutelný červený soukromý tryskáč Bombardier Challenger 605. V roce 2019 ho však prodal, aby snížil svou uhlíkovou stopu.
Autor: x.com/ This is Formula 1
Kromě automobilů jsou jeho vášní také motocykly, vodní skútry a lodě. Část příjmů mu plyne rovněž z další jeho záliby, kterou je móda. Spolupracuje s módními domy, návrháři i značkami šperků a hodinek.
Autor: Instagram / Lewis Hamilton
Na bydlení si rozhodně nestěžuje. Od konce roku 2021 žije v penthousu v Monaku a údajně vlastní také prosklený apartmán v centru Londýna s panoramatickým výhledem na město.
Autor: Instagram / Lando Norris
Navíc je synem britského miliardáře Adama Norrise a dědicem části rodinného jmění v odhadované hodnotě 5,6 miliardy korun, jehož součástí jsou nemovitosti v okolí Bristolu.
Autor: Instagram / Lando Norris
Také Lando Norris má ve svém majetku působivé vozy. Jeho nejoblíbenějším vozem je tmavě modré Lamborghini Miura P400 ze 60. let. Cena tohoto automobilového skvostu už v minulosti dosáhla 112 milionů korun. Vlastní také legendární Ferrari F40 z roku 1987, jehož hodnota se pohybuje kolem 116 milionů korun, nebo Porsche Carrera GT z roku 2004 za přibližně 98 milionů korun.
Autor: Instagram / Lando Norris
Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen má údajně majetek za 6,2 miliardy korun.
Autor: Darko Bandic, AP
Max Verstappen se s partnerkou Kelly Piquetovou a dcerou Lili usadil v Monaku, kde obývají přepychový penthouse ve čtvrti Mareterra.
Autor: Instagram / Max Verstappen
Exkluzivní monacká čtvrť vznikla rozšířením pevniny do moře podle návrhu slavného architekta Renza Piana. Mezi jeho sousedy patří také piloti formule 1 Charles Leclerc a Fernando Alonso.
Autor: Instagram / Max Verstappen
Kromě Monaka je Verstappen spojován s luxusní vilou za 140 milionů korun v areálu The Thermal Club nedaleko kalifornského Palm Springs. Jde o soukromý motoristický klub, jehož členové mají k dispozici vlastní závodní okruh. S partnerkou Kelly Piquet si také pořídili pozemek v portugalské oblasti Comporta, kde plánují postavit rekreační sídlo.
Autor: Profimedia.cz
Vášní pro drahé vozy se čtyřnásobný šampion nikdy netajil. V jeho sbírce nechybí hypersport Aston Martin Valkyrie za 98 milionů korun. Dalším klenotem je Ferrari Monza SP2 v hodnotě přibližně 104 milionů korun. Patrně nejcennějším vozem jeho kolekce je však Ferrari Daytona SP3 v hodnotě 364 milionů korun.
Autor: Instagram / Max Verstappen
Po světě Verstappen cestuje na palubě luxusního letounu Dassault Falcon 8X v hodnotě přibližně 1,12 miliardy korun. Stroj koupil od britského miliardáře Richarda Bransona. V jeho majetku má být i jachta pojmenovaná Unleash the Lion, třiatřicetimetrové plavidlo za více než 300 milionů korun.
Autor: Facebook / skupina F1 Insider